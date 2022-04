Serie B, risultati: Cremonese in testa, Pordenone in C

18-04-2022 17:14

Cambia la vetta della classifica in serie B dopo i risultati del pomeriggio. Il Lecce scivola in seconda posizione dopo il ko di misura a Reggio Calabria (gol di Folorunsho), mentre la Cremonese con un super Gaetano (doppietta) rimonta il Cosenza (3-1) e si prende il primo posto. Successo pesante, anche nelle dimensioni (4-1) per il Benevento, che condanna il Pordenone alla serie C con tre turni d’anticipo. Il Perugia espugna Vicenza con Curado e Segre, all’ora di pranzo era finita 1-1 tra Spal e Crotone con reti di Schnegg e Pepito Rossi.

Vittoria esterna dell’Alessandria, che trova il successo per 2-1 sul Cittadella grazie alla doppietta di Corazza. Inutile il gol nel finale di Mazzocco. Cade invece ancora una volta il Parma, il secondo ko consecutivo, scivolando in 13° posizione. Vince l’Ascoli 1-0 col gol di Bidaoui.

Tra Pisa e Como vincono i toscani, con un bel successo per 3-1. Seconda vittoria nelle ultime cinque per i pisani, mentre il Como incappa nella terza sconfitta di fila. Spettacolare pareggio per 4-4 tra Ternana e Frosinone, ma è un risultato che alla fine non serve a nessuna delle due.

Ore 20.30

Monza-Brescia

OMNISPORT