Serie B, Sampdoria-Salernitana: i motivi dell’intossicazione di gruppo e l’accusa granata. Continua il caos intorno al playout

Il malore di gruppo che ha colpito la Salernitana dopo il match di Genova rimane sotto indagine, c’è chi lancia anche delle teorie del complotto. La Salernitana chiede chiarezza: “Accaduto gravissimo”

Un finale di stagione e un playout che sembra una serie tv tra colpi di scena, episodi inattesi e adesso anche la svolta thriller. La Sampdoria ha vinto il primo atto 2-0 ma la permanenza in B resta ancora in bilico. Mentre la Salernitana ha ottenuto il rinvio del match di ritorno dopo l’intossicazione che ha colpito mezzo squadra.

Un caso su cui sono cominciate anche le indagine da parte delle forze dell’ordine per capire cosa è successo, tra accuse di parte e chi sui social si lancia anche in qualche avventata teoria del complotto.

La richiesta della Salernitana

L’intossicazione che ha colpito alcun giocatori della Salernitana ha portato al rinvio della partita di ritorno del playout di serie B. Una sfida che sembra diventata un caos senza fine e che ora si aggiunge di un nuovo capitolo. Si indaga sulla maxi intossicazione di gruppo che ha colpito i campani. In un primo momento si era palato di una cattiva conservazione del riso che sarebbe stato preparato per essere consumato dopo la gara ma che invece sarebbe rimasto nel pullman al caldo per ore.

Una tesi che ora la Salernitana respinge con forza, secondo quanto riporta TeleNord il team campano rivela di aver definito grave l’accaduto, spiega che la conservazione del cibo ha seguito la procedura corretta e che in questo momento è necessario fare chiarezza: “Non accusiamo nessuno ma riteniamo doveroso ricostruire quanto accaduto per accertare con precisione la causa del problema”.

La ripresa degli allenamenti

La Salernitana ha vissuto un paio di giorni decisamente complicati, l’arrivo della squadra in Campania è stato molto agitato visto che le conseguenze dell’intossicazione sono state molto serie. La squadra ha comunque ripreso già nella giornata di oggi gli allenamenti anche se con 8 giocatori indisponibili propri per l’intossicazione, una seduta che è stata diretta dal preparatore atletico Vincenzo Laurino che non era al seguito della squadra a Genova, visto che anche Marino e alcuni membri dello staff sono a riposo.

I piani della Sampdoria

La decisione di posticipare a domenica il match di ritorno ha fatto cambiare i piani anche alla Sampdoria. I blucerchiati, infatti sarebbero dovuti partire per il ritiro di Trigoria, già nella giornata di domani. Piani che sono statati con la squadra che ha ripreso la preparazione a Bogliasco e andrà in ritiro soltanto domani. Tra gli indisponibili il portiere Alessio Cragno che ha riportato la rottura del tendine d’achille e dovrà rimanere fuori a lungo, a Salerno mancherà invece per squalifica Fabio Borini.