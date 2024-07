Serie B, Sampdoria: Manfredi replica alle voci sul blocco del mercato, Cellino non molla e la Lega prende tempo

La serie B sembrava destinata a un’estate decisamente più tranquilla rispetto alla precedente ma ancora una volta è arrivato il presidente del Brescia, Massimo Cellino, a sollevare dei dubbi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Sampdoria vuole tornare a essere competitiva nella prossima serie B. La formazione doriana dopo un anno molto complicato, tra tanti alti e bassi dentro e fuori dal campo, spera di riuscire a costruire una squadra in grado di lottare per la promozione della massima seria. Ma non sarà un’impresa semplice anche se il presidente Matteo Manfredi continua a fornire rassicurazioni.

Sampdoria, l’esposto di Cellino

La Sampdoria resta molto bloccata dai paletti del calciomercato in quanto società che ha chiesto la composizione negoziata della crisi. I club che usano questa formula non possono fare mercato per le due sessioni successiva all’omologa. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, però ha presentato un esposto nel quale chiedeva chiarimenti su alcune operazioni, la Figc ha ritenuto quanto fatto dalla Samp pienamente regolare ma ora la palla passa alla Lega Serie B, che si pronuncerà giovedì.

Manfredi: “Sono azioni di disturbo”

A prendere la parola è il presidente Matteo Manfredi che con un comunicato prova a rassicurare i tifosi della Samp: “Siamo consapevoli di aver seguito scrupolosamente ogni indicazioni e norma in merito muovendo nel rispetto assoluto delle limitazioni imposte. La Sampdoria, sotto la nuova proprietà, ha rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo. Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell’ufficio legale della società garantendo così massima trasparenza e correttezza. Siao contenti del lavoro fin qui promosso in sede di mercato da Piero Accardi e siamo certi che le operazioni perfezionate potranno essere rese esecutive quando prima. Purtroppo al contempo constatiamo le continue azioni di disturbo che da parte di soggetti terzi si manifestano fuori dal campo”.

Il calendario serie B 2024/2025

La battaglia di Cellino

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, però non ha nessuna intenzione di lasciare da parte la sua battaglia. Nella giornata di ieri era prevista un’assemblea d’urgenza della Lega di Serie B dopo l’esposto del patron dei lombardi per analizzare delle possibili irregolarità che per non riguardano solo la Sampdoria ma anche Spezia e Juve Stabia. Per il momento la Lega serie B ha deciso di prendere tempo prima di analizzare la situazione ma ovviamente il caso più spinoso da analizzare resta quello della Samp che deve chiudere ogni sessione di mercato a saldo zero o in attivo.

Serie B: i movimenti di mercato