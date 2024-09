Serie B, si parte con Catanzaro-Cremonese: orari, big match e dove vedere la sesta giornata in tv

Semaforo verde sulla sesta giornata di B: la programmazione e gli orari di tutte le partite del prossimo turno. Pisa-Brescia si prende i riflettori

Ancora sono state girate solo le prime scene, ma il copione della Serie B promette bene. Difficile individuare già i protagonisti in un campionato che può cambiare trama in un attimo. Al momento il Pisa guarda tutti dall’alto, ma il Brescia di Maran resta in agguato ed è pronto alla grande sfida. Tante le sfide interessanti in programma a partire dall’anticipo odierno.

Samp, serve una scossa. Pisa-Brescia per il comando

Ad accendere la giornata di Serie B ci penseranno Catanzaro e Cremonese, due tra le principali protagoniste dello scorso campionato e che ancora non hanno trovato il passo giusto in questa nuova stagione. Big match al vertice tra la capolista Pisa e il Brescia, anche se ancora è molto prematuro guardare la classifica. Altalena di emozioni per il Sassuolo che non ha ancora trovato la costante di rendimento e contro il Cosenza, fuoricasa e in uno stadio ostico, è chiamato a una prova di forza. La Sampdoria nonostante il cambio in panchina (Sottil al posto di Pirlo) ancora non ha trovato la scossa e per ora si trova ultima con zero vittorie conquistate: contro il SudTirol è obbligata a cambiare tendenza. Sfida dal sapore di Serie A tra Frosinone e Bari. A seguire tutto il programma del prossimo turno.

Serie B, il programma della sesta giornata

Venerdì 20 settembre 2024, ore 20:30

Catanzaro – Cremonese

Sabato 21 settembre 2024

ore 15:

Cosenza – Sassuolo

Palermo – Cesena

Pisa – Brescia

Reggiana – Salernitana

Sampdoria – SudTirol

ore 18.00:

Modena – Juve Stabia

Domenica 22 settembre 2024, ore 15:

Frosinone – Bari

Mantova – Cittadella

Spezia – Carrarese

Dove vedere la Serie B: diretta tv e streaming

Tutte le partite della stagione 2024-25 della Serie B sono trasmesse in esclusiva da Dazn, che le ha incluse nei suoi pacchetti Plus, Standard e Goal Pass, con prezzi, caratteristiche e contenuti differenti: conviene leggere bene i dettagli e poi decidere

Per conoscere la programmazione esatta delle partite: