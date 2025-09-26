Serie B, si parte con Catanzaro-Juve Stabia, orari, programma e dove vedere la V giornata in tv e in streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul weekend del campionato cadetto, all'alba del primo turno infrasettimanale della regular season

Torna in campo la Serie B, giunta alla quinta giornata della regular season 2025/26. Oggi tocca a Catanzaro e Juve Stabia, ma cresce l’attesa per il confronto tra Cesena e Palermo, a pochi passi dal primo turno infrasettimanale di questa cadetteria. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere le partite di Serie B in diretta tv e live in streaming.

Serie B, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le partite di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su DAZN, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi del campionato cadetto 2025/26, playoff e playout inclusi. La novità di quest’anno è LaBChannel, piattaforma disponibile su Prime Video e OneFootball, a meno di 10€ al mese e con i primi 7 giorni gratuiti per i nuovi abbonati.

Servizio streaming attivo anche sul portale e sull’applicazione mobile di DAZN, con la possibilità di approdare sulla piattaforma attraverso un semplice login, previo abbonamento. “Zona Serie B” per non perdersi nemmeno un minuto, più le finestre dedicate ai singoli eventi di giornata. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social delle 20 squadre protagoniste e della Lega B, con gli highlights online sul canale YouTube di DAZN poco dopo il triplice fischio.

Serie B, il programma della 5a giornata: gli orari di tutte le partite

Partenza interessante con Catanzaro-Juve Stabia allo stadio “Ceravolo”, mentre nella giornata di sabato si entrerà nel vivo del programma del quinto turno con Venezia-Spezia alle ore 15. In contemporanea tante partite affascinanti, con Cesena-Palermo che si prenderà inevitabilmente la scena a pochi passi dal primo turno infrasettimanale della stagione.

Domenica, invece, spazio al doppio posticipo Modena-Pescara ed Empoli-Carrarese, in campo rispettivamente alle 17:15 e alle 19:30. I canarini vogliono confermare quanto di buono fatto in questo avvio di campionato, mentre la squadra di Vivarini vorrà dare continuità al poker rifilato alla formazione di Guido Pagliuca.

Ecco gli orari di tutte le partite della 5a giornata di Serie B:

Catanzaro-Juve Stabia (oggi ore 20:30)

Venezia-Spezia (sabato ore 15)

Avellino-V. Entella

Sudtirol-Reggiana

Mantova-Frosinone

Cesena-Palermo

Monza-Padova (sabato ore 17:15)

Bari-Sampdoria (sabato ore 19:30)

Modena-Pescara (domenica ore 17:15)

Empoli-Carrarese (domenica ore 19:30)

Le probabili formazioni di Catanzaro-Juve Stabia

Al “Ceravolo”, difesa a tre per ambo Alberto Aquilani e Ignazio Abate, che si ritrovano da avversari dopo essere stati compagni di Nazionale e di club, ai tempi del Milan. 3-4-2-1 per i padroni di casa, con Oudin e Cisse alle spalle di Pietro Iemmello, capitano e leader delle aquile calabresi. Tra i pali confermato Pigliacelli, con Antonini a guidare il pacchetto arretrato completato da Brighenti e Di Chiara. Sulle corsie esterne spingeranno Favasuli e D’Alessandro, con Rispoli e Buglio a dettare i tempi in mezzo al campo.

Sponda campana, invece, si va verso un 3-5-2, con Correia e Maistro pronti a dare imprevedibilità alla manovra offensiva delle Vespe. Leone in cabina di regia, con Carissoni a destra e Pierobon sul versante mancino. In attacco scalpita Piscopo, che dovrebbe affiancare l’ex Como Gabrielloni. In difesa, l’esperienza di Varnier, con Ruggero e Giorgini a protezione di Confente.

Ecco le probabili formazioni di Catanzaro-Juve Stabia:

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Rispoli, Buglio, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Varnier, Giorgini; Carissoni, Correia, Leone, Maistro, Pierobon; Piscopo, Gabrielloni. Allenatore: Abate.