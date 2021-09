Serie B: Spal ko a Terni, Cremonese corsara a Vicenza

Inizia con una sconfitta l’esperienza di Brocchi sulla panchina del Vicenza, ancora ultimo a zero punti. I biancorossi, in 10 dal 42′ per il rosso a Calderoni, sono stati sconfitti in casa dalla Cremonese, che si è imposta per 1-0 con il rigore di Ciofani al 44′. Grigiorossi terzi in classifica.

Nell’altra partita di B della sera, la Spal è stata sconfitta dalla Ternana per 1-0: a segno Martella al 26′. In classifica i rossoverdi salgono a 7 punti grazie alle due vittorie di fila, raggiungendo proprio gli estensi al 14simo posto.

OMNISPORT | 26-09-2021 23:22