Serie B Spezia l’annuncio choc di Salva Ferrer: “Ho il linfoma di Hodgkin ma voglio lottare”

Il calciatore spagnolo Salva Ferrer, di proprietà dello Spezia ma in forza all’Arnothosis, ha comunicato sui propri canali social di essere affetto dal linfoma di Hodgkin e sta già cominciando i trattamenti

23-11-2023 15:25

Un annuncio terribile quello che ha fatto il calciatore spagnolo Salva Ferrer, il giocatore dello Spezia ma in questo momento in forza all’Anorthosis ha infatti annunciato sui propri canali social di essere affetto dal linfoma di Hodgkin.

Il messaggio di Salva Ferrer

Il laterale spagnolo Salva Ferrer ha deciso di annunciare pubblicamente la sua lotta con la malattia, lo ha fatto con un messaggio che trasmette coraggio e voglia di lottare.

Non è facile dover scrivere questo messaggio ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò il trattamento. Anche se non posso negare che è stato un duro colpo tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente.

Il post dello Spezia

Un messaggio forte che è arrivato anche ai tifosi italiani a cui lo Spezia ha deciso di rispondere immediatamente: “Per quattro stagioni ha lottato come una vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito e ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore. Forza Salva! Siamo tutti con te”.

La carriera di Ferrer in Italia

Il calciatore spagnolo è arrivato in Italia nella stagione 2019 proprio per giocare con la maglia dello Spezia. Ferrer è sempre stato un lottatore e pur essendo partito da squadre non di prima fascia ha saputo migliorare ogni anno riuscendo a scalare i valori campionati fino ad arrivare al Gimnastic dove ha fatto il suo esordio nella Segunda Division spagnola. Il suo rendimento non è passato inosservato e nell’estate del 2019 è arrivato il trasferimento allo Spezia dove ha collezionato 85 presenze prima del prestito all’Anorthosis arrivato proprio questa estate.