Serie B, terremoto Sampdoria: Lanna si dimette da presidente del club, tocca a Manfredi?

Dopo aver salutato i propri tifosi sabato scorso allo stadio, oggi Marco Lanna ha dato le proprie dimissioni da presidente della Sampdoria. Alla base della scelta potrebbero esserci i dissidi con Manfredi, il quale potrebbe ereditarne il ruolo

08-02-2024 23:04

Non un periodo facile per la Sampdoria, che oltre ai tanti infortuni e a una classifica che la vede 14a in Serie B a 5 punti di distanza dal Brescia 8° – e al momento ultima qualificata per i playoff – ora dovrà affrontare anche le dimissioni da presidente di Marco Lanna, che ricopriva il ruolo dal 27 dicembre 2021, quando scoppiò il caso Ferrero.

Un addio amaro

Marco Lanna non è più il presidente della Sampdoria. Una notizia sorprendente e inaspettata, almeno fino a poco tempo. Qualche indizio sul possibile addio di colui che dal 27 dicembre 2021 ricopriva la carica più alta all’interno del club in realtà c’era stato in occasione del match di sabato scorso tra i blucerchiati e il Modena. Mezz’ora prima del match infatti Lanna era entrato da solo in campo e, mentre si dirigeva verso la tribuna, era passato davanti alla gradinata sud salutando la curva e i tifosi che avevano ricambiato con calore.

Calore che i sostenitori della Sampdoria tributeranno sempre a Lanna, il quale ha gestito la delicata fase di transizione tra la proprietà di Massimo Ferrero e quella di Matteo Manfredi, azionista di riferimento, e soprattutto è stato tra i protagonisti della formazione – di cui era l’unico componente proveniente da Genova – autrice della cavalcata verso l’unico scudetto della storia blucerchiata conquistato nella stagione 1990-91.

I motivi dietro le dimissioni

Dietro alle dimissioni di Lanna potrebbe esserci anche un rapporto non proprio idilliaco con Manfredi, che non ha mai nascosto il suo disappunto per la classifica della Sampdoria, che attualmente si trova fuori dalla zona playoff al 14° posto in Serie B. L’episodio più recente che potrebbe averlo convinto definitivamente a dimettersi risale a poco tempo fa, quando la squadra insieme all’allenatore Andre Pirlo e a Manfredi era andata a vedere il docufilm sullo scudetto del 1990/91 – “La bella stagione” – al Porto Antico, con Lanna che non era stato convocato, con tutta probabilità in maniera volontaria.

Chi lo sostituirà?

Adesso per la Sampdoria non sarà facile sostituire un personaggio come Lanna, amatissimo dal proprio pubblico e capace di gestire una situazione molto complicata senza che mai gli fossero riconosciuti i suoi enormi meriti. A prendere il suo posto sarà un nuovo membro del CdA ed è possibile azzardare che la scelta ricadrà proprio su Manfredi, che molti da tempo prevedevano avrebbe preso il posto di Lanna.