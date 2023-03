Serie B, ufficiale: il ds della Reggina Taibi rinnova fino al 2025

A comunicarlo, la società amaranto in un momento particolarmente delicato della stagione

13-03-2023 19:59

“La Reggina comunica di aver prolungato il contratto al 30 giugno 2025 con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, cui vanno tutti i migliori auspici per il suo lavoro”. Questo il breve comunicato con cui il club amaranto ha annunciato ufficialmente l’estensione del rapporto professionale col diesse ex portiere per altri due anni abbondanti.

Una notizia giunta in un momento molto delicato per il club allenato da Filippo Inzaghi, in zona playoff della classifica di Serie B ma proveniente da sette sconfitte negli ultimi nove impegni, che hanno fatto scivolare la squadra dal secondo al sesto posto, facendo nascere le prime critiche da parte dei tifosi calabresi nei confronti della guida tecnica.