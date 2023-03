Serie B - Verso Reggina-Parma, Pecchia: "Amaranto in crisi? Non mi fido"

Il tecnico del Parma atteso al "Granillo" dalla formazione di Filippo Inzaghi, reduce da 6 ko nelle ultime 8 gare

03-03-2023 15:28

Continua il percorso ondivago in Serie B del Parma. I ducali affronteranno domani (sabato 4 marzo), allo stadio “Oreste Granillo” con fischio d’inizio alle 16.15, la Reggina di Filippo Inzaghi, altra squadra non esattamente in salute proveniente dal derby perso contro il Cosenza (con risultato incredibilmente ribaltato nei minuti di recupero dal classe 2003 Marco Nasti, in prestito dal Milan) e, in generale, da 6 sconfitte nelle ultime 8 giornate.

Pecchia, in conferenza, ha spiegato: “I numeri della Reggina? Mostrano che sono una squadra forte, diversa da noi e con tanta esperienza. A Cittadella, ad esempio, ha fatto una partita di forza, energia. Si è fatta rimontare, come a Cosenza, vero, ,a personalmente non mi faccio certo ingannare dall’andamento. Noi dobbiamo guardare in casa nostra: domani sarà una prova di forza, che dovremo fare anzitutto con noi stessi”.