Serie B, vittoria preziosa per il Genoa di Gilardino

In un pomeriggio dagli attacchi stitici, sorridono i liguri e il Parma, che rimonta il Cagliari nello scontro diretto.

22-04-2023 16:34

Poche emozioni nel pomeriggio cadetto: sei gol in sei partite e le sole Genoa e Parma a festeggiare i tre punti.

Il Frosinone si avvicina a piccoli passi alla promozione e il ‘Grifone’ si candida a fare compagnia ‘diretta’ al sodalizio ciociaro, in virtù del colpaccio colto al Tombolato: il Parma rimonta e stacca in classifica il Cagliari, che non capitalizza a dovere la rete del ‘solito’ Lapadula.

Questi i risultati:

Reggina-Brescia 1-2 (giocata ieri) Mangraviti (B) Rodriguez (B) Bouah (R)

Cittadella-Genoa 0-1 Gudmundsson (G)

Como-Ascoli 1-1 Dionisi (A) Cerri rig. (C)

Frosinone-SudTirol 0-0

Modena-SPAL 0-0

Parma-Cagliari 2-1 Lapadula (A) Vazquez rig. (P) Man (P)

Perugia-Cosenza 0-0

Palermo-Benevento (in corso)

Pisa-Bari (domani)

Ternana-Venezia (domani)

Classifica: Frosinone 68, Genoa (-1) 66, Bari 57, SudTirol 53, Parma 51, Cagliari 48, Pisa e Reggina (-3) 46, Modena 44, Ascoli, Palermo e Ternana 43, Como 42, Venezia 39, Cosenza 38, Cittadella 37, Brescia e Perugia 35, SPAL 34, Benevento 30.