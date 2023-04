Serie B: vittorie esterne per Bari e Venezia

I pugliesi hanno vinto a Pisa, colpo dei lagunati a Terni

23-04-2023 18:33

Vittorie esterne per Bari e Venezia nelle due partite della domenica della 34esima giornata di Serie B: i pugliesi hanno vinto per 2-1 a Pisa grazie ai gol di Esposito e Antenucci, che hanno ribaltato la rete iniziale su rigore di Torregrossa. I toscani hanno giocato per buona parte della partita in dieci dopo l’espulsione al 13′ di Nagy.

Larga vittoria del Venezia per 4-1 sul campo della Ternana: Carboni, Pohjanpalo, Ellertsson e Chertyshev hanno trascinato al successo i lagunari.

In classifica il Bari è sempre più terzo a quota 60 punti, a -6 dal Genoa secondo, mentre il Venezia centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite ed esce dalla zona di pericolo, portandosi al 14esimo posto a 42 punti.