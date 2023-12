Serie C: Occhio a Crotone-Avellino e Taranto-Latina, dove vedere le gare in tv e streaming

Tutto pronto per l'ultima giornata prima del giro di boa: tutte le gare, gli orari e dove seguirle in tv. Sale l'attesa per il ritorno di Zeman

22-12-2023 11:42

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C, con il programma distribuito nelle giornate di venerdì 22 dicembre e sabato 23. Le squadre vogliono chiudere in bellezza il 2023 prima di tuffarsi nel girone di ritorno e continuare a perseguire il loro obiettivi stagionali. Nel girone A spicca la gara tra Triestina e Padova, dove in palio c’è il secondo posto della classifica. Nel girone B, invece, cresce l’attesa per il ritorno in panchina di Zeman in occasione del match tra Pescara e Fermana. Infine, tante sfide interessanti anche nel girone C, con i riflettori puntati su Crotone-Avellino e Picerno-Juve Stabia.

Serie C, le gare di venerdì 22 dicembre

Il programma del girone A prevede sei sfide. A tagliare i nastri della 19esima giornata è il match alle 16:15 tra Pro Vercelli e Virtus Verona. A seguire, la capolista Mantova è ospite del Legnago, mentre in primo piano c’è lo scontro diretto per il secondo posto tra Triestina e Padova. L’Atalanta U23 chiude il 2023 tra le mura amiche dello stadio comunale di Caravaggio dove incontra l’Arzignano. Sfida di bassa classifica tra Fiorenzuola e Novara, con entrambe le squadre a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda. In campo anche Vicenza e Alessandria, con i biancorossi che ripartono da Stefano Vecchi e vanno alla ricerca della vittoria che manca da tre turni.

Nel girone B, alle 18:30 si affrontano Torres e Pineto, dove i sardi, in caso di vittoria, potrebbero occupare la vetta della classifica in attesa della sfida tra Cesena e Perugia. Contemporaneamente, in campo anche Lucchese e Ancona, dove i biancorossi proveranno a terminare il digiuno di vittorie esterne che dura dall’1 ottobre. Spazio alle 20:45 ai match Pontedera-Carrarese e Rimini-Gubbio.

Si preannuncia tanto spettacolo dai campi del girone C, con l’entusiasmante scontro al vertice tra Picerno e Juve Stabia con fischio d’inizio alle 18:30. Allo stesso orario, la Turris riparte dal pareggio contro il Monterosi e punta il Brindisi per provare a tirarsi fuori dalla zona playout.

Scontro avvincente anche quello tra Crotone e Avellino, attualmente posizionate al quarto e al quinto posto della classifica: buon momento di forma per la squadra di Zauli, reduce dalla vittoria contro il Monopoli, mentre gli uomini di Pazienza vogliono riscattarsi dal pareggio amaro contro il Taranto. Proprio la squadra di Eziolino Capuano chiude il suo 2023 con la gara casalinga contro il Latina. In serata, spazio anche a Messina-Monopoli.

Girone A

Pro Vercelli-Virtus Verona ore 16:15

Atalanta U23-Arzignano ore 18:30

Fiorenzuola-Novara ore 18:30

Legnago Salus- Mantova ore 18:30

Vicenza-Alessandria ore 20:45

Triestina-Padova ore 20:45

Girone B

Lucchese-Ancona ore 18:30

Torres-Pineto ore 18:30

Pontedera-Carrarese ore 20:45

Rimini-Gubbio ore 20:45

Girone C

Picerno-Juve Stabia ore 18:30

Turris-Brindisi ore 18:30

ACR Messina-Monopoli ore 20:45

Crotone-Avellino ore 20:45

Taranto-Latina ore 20:45

Serie C, le gare di sabato 23 dicembre

Il girone A si chiude con le ultime quattro gare in programma. Alle 14 spazio a Lumezzane-AlbinoLeffe e allo scontro diretto tra Pro Patria-Pro Sesto, mentre alle 18:30 si sfideranno Pergolettese-Giana Erminio e Renate-Trento. Nel girone B di Serie C, la Juventus U23 ospita la Vis Pesaro e va a caccia della continuità dopo la vittoria contro l’Entella con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout. La capolista Cesena, invece, affronta il Perugia e punta ad allungare in vetta.

In seguito, altre tre sfide in programma: Recanetese-Entella, Sestri Levante-Arezzo e Spal-Olbia. In serata, cresce l’attesa per il ritorno in panchina di Zeman in occasione della sfida tra Pescara e Fermana, quest’ultima fanalino di coda del girone B.

Nella giornata di sabato, si chiude anche il girone C con cinque gare in programma. Il Sorrento ospita la Casertana, mentre il Benevento affronta il Catania. I giallorossi vogliono ritrovare la giusta strada dopo le sconfitte con Juve Stabia e Avellino e il pareggio maturato nell’ultimo turno contro il Latina.

Sponda ospite, la squadra di Lucarelli tenterà di riscattarsi dopo il ko interno contro il Sorrento. Nel pomeriggio, il Foggia incontra il Monterosi, fanalino di coda della classifica. La 19esima giornata del girone C si chiude con Giugliano-Audace Cerignola e Virtus Francavilla-Potenza.

Girone A

Lumezzane-AbinoLeffe ore 14

Pro Patria-Pro Sesto ore 14

Pergolettese-Giana Erminio ore 18:30

Renate-Trento ore 18:30

Girone B

Juventus U23-Vis Pesaro ore 16:15

Perugia-Cesena ore 18:30

Recanatese-Entella ore 18:30

Sestri Levante-Arezzo ore 18:30

Spal-Olbia ore 18:30

Pescara-Fermana ore 20:45

Girone C

Sorrento-Casertana ore 16:30

Benevento-Catania ore 18:30

Foggia-Monterosi Tuscia ore 18:30

Giugliano-Audace Cerignola ore 20:45

Virtus Francavilla-Potenza ore 20:45

Serie C, dove vedere la 19esima giornata in diretta tv e streaming

Tutte le sfide di Lega Pro saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming sull’app di Sky Go o NOW TV. Solo un’opzione in chiaro è riservata alla Rai: per questa giornata sarà possibile vedere la sfida tra Sorrento e Casertana sul canale Rai Sport.