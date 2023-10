Serie C, Foggia show nel derby col Brindisi, Cerignola super: cosa è successo ieri

Serie C, Girone A: Padova e Mantova rallentano, la Triestina ne approfitta e si porta a -2 dalla vetta. Girone C: super Foggia nel derby col Brindisi

15-10-2023 10:16

Sogna il Foggia, temporaneamente in vetta nel Girone C di Serie C dopo il bel successo nel derby ai danni del Brindisi. Nel Girone A, invece, si registrano le frenate di Padova e Mantova, con la Triestina che ne approfitta portandosi a -2 dal primo posto. Ecco che cosa è successo nelle partite del sabato.

Girone A: mezzo passo falso di Padova e Mantova

In trasferta sul campo della Pro Sesto, la capolista Padova non è andata oltre all’1-1. Pronti, via e Bortolussi si fa parare un rigore da Botti. Ma al 25′ il calciatore veneto si riscatta portando in vantaggio gli ospiti. Nel finale i padroni di casa riescono ad acciuffare un pareggio meritato per quanto visto in campo grazie a Sereni. Non sfonda il Mantova: solo 0-0 con la Pro Patria. Partita senza troppi sussulti, con l’ennesimo cleen sheet da parte di Festa.

Triestina, rimonta pazzesca in pieno recupero e vetta vicina

La Triestina approfitta dei mezzi falsi di Padova e Mantova e vola a -2 dal primo posto grazie al clamoroso successo in rimonta contro il Lumezzane. Ospiti avanti con Regazzetti al 62′, quindi l’uno-due micidiale dell’undici di Tesser: al 91′ pareggia Adorante, un minuto dopo Fofana s’inventa un gol straordinario dalla distanza. Bene la Pergolettese, che regola il Trento 2-0, sempre più in crisi di risultati.

Girone C: Foggia show e primo posto momentaneo

Torna a sognare il popolo della Zaccheria. Il Foggia fa suo il derby pugliese col Brindisi (2-0) e si gode il primato momentaneo del Gruppo C condiviso con la Juve Stabia, che oggi ospiterà il Catania al Menti. I rossoneri sbrigano la pratica nella prima mezz’ora: apre i conti Garattoni, li chiude Schenetti. Entusiasmo alle stelle anche in casa Cerignola: Tascone, Leonetti e D’Andrea asfaltano il fanalino di coda Monterosi. L’Audace è l’unica squadra ancora imbattuta insieme alla Juve Stabia.

Il programma dell’8a giornata del girone A:

Giana Erminio-Pro Vercelli Domenica ore 14.00

Vicenza-Renate Domenica ore 16.15

Alessandria-Atalanta U23 RINV.

Il programma dell’8a giornata del girone B:

Entella-Gubbio Domenica ore 14.00

Perugia-Torres

Carrarese-Ancona Domenica ore 16.15

Recanatese-Arezzo

Cesena-Sestri Levante Domenica ore 18.30

SPAL-Fermana

Pescara-Vis Pesaro Lunedì ore 20.45

Pontedera-Rimini

Lucchese-Juventus Next Gen RINV.

Il programma dell’8a giornata del girone C: