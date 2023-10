Serie C, Legnago che spettacolo, l’Albinoleffe respira, Novara ko: cosa è successo ieri

È notte fonda per la squadra di Bonatti, male anche la formazione di Buzzegoli. I biancazzurri si riscattano dopo il ko contro la Giana Erminio

14-10-2023 11:20

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

È iniziato l’ottavo turno di Serie C. Dopo i recuperi della quinta giornata, ieri venerdì 13 ottobre sono andate in scena le prime tre gare del girone A, con il Legnago che ha calato il poker contro la Fiorenzuola e l’AlbinoLeffe che ha vinto di misura con la Virtus Verona. Stesso risultato anche tra Novara e Arzignano, con i ragazzi di Buzzegoli che hanno subìto la quarta sconfitta stagionale.

Nel pomeriggio al via anche il girone C con Monterosi Tuscia-Audace Cerignola e l’atteso derby tra Foggia e Brindisi. Nella giornata di domenica, invece, scenderanno in campo tutte le altre squadre, comprese quelle del girone B. L’ottava giornata si chiuderà lunedì con i posticipi Pescara-Vis Pesaro, Pontedera-Rimini e Potenza-Turris, Casertana-Avellino.

L’AlbinoLeffe schianta la Virtus Verona

Sul campo dell’AlbinoLeffe Stadium, gli uomini di Lopez hanno ospitato la Virtus Verona. Dopo un primo tempo caratterizzato dal dominio dei padroni di casa, nella ripresa si sono iniziate a materializzare le occasioni da gol. Un gran gol di Piccoli, rivelatosi poi decisivo, ha sbloccato la sfida dando una scossa anche ai rossoblù.

Il Verona ha tentato in tutti i modi di pareggiare i conti, con Casarotto che ha creato qualche grattacapo all’AlbinoLeffe. Tanti sforzi da parte dei ragazzi di Fresco che, però, si sono rivelati vani. Intanto, i blucelesti salgono a quota 8 punti posizionandosi momentaneamente al tredicesimo posto. Il Verona, invece, resta terzo con 14 punti, alla pari del Vicenza.

Legnago, è poker contro la Fiorenzuola

Il Legnago si riscatta dopo la sconfitta contro la Giana Erminio e manda ko un Fiorenzuola in piena crisi. Gli ospiti sono scesi in campo con il piede pigiato sull’acceleratore e hanno subito messo in difficoltà la squadra di Bonatti con il gol di capitan Rocco. Poco dopo, ci ha pensato l’ex di turno Giani ad allungare il vantaggio.