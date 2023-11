Serie C, che spettacolo da Pescara-Cesena a Picerno-Avellino: dove vedere le gare in Tv

Il programma completo del prossimo turno di Lega Pro: le partite di oggi, le gare del weekend, i big match della 15a giornata e dove vederli in tv

24-11-2023 12:33

La Serie C non si è mai fermata, nonostante la sosta dedicata alle nazionali, ed è pronta ad immergersi nella 15a giornata della regular season 2023-24. Un lungo weekend alle porte, entriamo nel dettaglio di tutte le partite in programma da venerdì 24 a lunedì 27 novembre, con un occhio agli orari e ai tanti big match di questo turno. Di seguito le info per seguire le gare in diretta Tv e streaming.

Le partite di oggi in Serie C: dove vederle in Tv e streaming

Si torna subito in campo in Lega Pro, in occasione della 15a giornata di campionato. Si parte oggi, con due incontri del girone A e un anticipo nel gruppo C: dopo un turno di riposo forzato, dovuto agli impegni delle nazionali U21, l’Atalanta U23 ospita a Caravaggio la capolista Mantova, raggiunta in classifica dal Padova di Torrente nell’ultimo weekend. I virgiliani, infatti, devono riscattare il ko interno con il Trento, che stasera dovrà vedersela tra le mura amiche contro l’Albinoleffe.

Nel raggruppamento centro-meridionale, il Foggia di Mirko Cudini vuole trovare continuità: allo “Zaccheria” approda l’ambizioso Latina di Daniele Di Donato, reduce dalla pesante sconfitta casalinga maturata contro il Picerno di Emilio Longo. Uno 0-3 che ha minato le certezze della compagine pontina, chiamata a far visita a Schenetti e compagni.

Tutte le partite del weekend di Serie C saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport e live in streaming online su NOW Tv e Sky Go, piattaforme che rispondono a due abbonamenti differenti. Diretta Tv in chiaro su Rai Sport riservata al derby Virtus Francavilla-Brindisi, che andrà in scena lunedì 27 alle ore 20.30 alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana.

Queste le partite di oggi in Serie C, tutte in programma alle ore 20.45:

Atalanta U23-Mantova

Trento-Albinoleffe

Foggia-Latina

Il programma completo della 15a giornata di Lega Pro

Scontri salvezza, big match e partite da non perdere nel corso di questo weekend. Palinsesto ricchissimo in Serie C, complici orari che consentono di assistere a gran parte degli incontri in calendario. Calcio “spezzatino” e stadi pieni soprattutto nel Centro-Sud, dove la passione non conosce sosta o confine.

Nel girone A, riflettori puntati su Mantova, Padova e Triestina, con Attilio Tesser che ha potuto lavorare con maggiore serenità negli ultimi 15 giorni, complice il rinvio del match con l’Atalanta U23, che si recupererà martedì 5 dicembre alle ore 16.15. Nel gruppo B, nonostante la pessima classifica, sarà spettacolo al “Paolo Mazza” di Ferrara, dove la Curva Ovest ha preparato una splendida coreografia in onore dello storico gemellaggio che unisce da anni le tifoserie di SPAL ed Ancona.

Nel girone C, l’Avellino è chiamato a rialzarsi dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Giugliano: polverizzati in un quarto d’ora i 600 biglietti messi a disposizione dei supporters biancoverdi, pronti ad invadere il “Curcio” di Picerno, in occasione di una delle gare più interessanti del fine settimana. La Juve Stabia, orfana degli squalificati Candellone, Baldi e Mignanelli, va in casa del Messina per ritrovare un gol che manca da oltre 180 minuti. Il Benevento di Andreoletti, invece, dovrà attendere lunedì per ospitare il Monterosi, fanalino di coda del raggruppamento.

Date e orari di tutte le partite del weekend:

GIRONE A

Atalanta U23-Mantova (Venerdì ore 20.45)

Trento-Albinoleffe

Pro Vercelli-Alessandria (Sabato ore 18.30)

Renate-V. Verona

Triestina-Arzignano

Vicenza-Pro Sesto (Sabato ore 20.45)

Legnago Salus-Pro Patria

Fiorenzuola-Giana Erminio (Domenica ore 14.00)

Lumezzane-Novara

Pergolettese-Padova (Lunedì ore 20.45)

GIRONE B

Lucchese-Vis Pesaro (Sabato ore 16.15)

SPAL-Ancona

Juventus Next Gen-Arezzo (Sabato ore 18.30)

Perugia-Carrarese

Pescara-Cesena (Sabato ore 20.45)

Pontedera-V. Entella

Rimini-Fermana

Sestri Levante-Olbia (Domenica ore 12.30)

Torres-Gubbio (Domenica ore 14.00)

Recanatese-Pineto (Lunedì ore 20.45)

GIRONE C

Foggia-Latina (Venerdì ore 20.45)

Messina-Juve Stabia (Sabato ore 16.15)

Crotone-Potenza (Domenica ore 16.15)

Giugliano-Catania

Picerno-Avellino (Domenica ore 18.30)

Sorrento-Monopoli

Turris-A. Cerignola

V. Francavilla-Brindisi (Lunedì ore 20.30)

Benevento-Monterosi T. (Lunedì ore 20.45)

Taranto-Casertana

I big match della 15a giornata

Inizia ufficialmente un mini-campionato in Serie C, da qui al prossimo 23 dicembre, quando si chiuderà il girone d’andata della regular season 2023-24. Tra i big match di giornata, si inserisce senza dubbio Atalanta U23-Mantova, sfida che mette di fronte la prima e la quarta della classe nel girone A. I nerazzurri che non vogliono fermarsi, mentre i virgiliani hanno la possibilità per riscattare immediatamente l’inaspettato ko con il Trento.

Occhio a Foggia-Latina nel girone C, per ambiente e valori tecnici in campo, mentre nel gruppo B sale l’attesa per Perugia-Carrarese e Pescara-Cesena, entrambe in scena sabato alle ore 20.45. C’è l’imbarazzo della scelta. Zeman contro Toscano è già una sfida nella sfida, con i romagnoli in testa alla classifica, appaiati ad una Torres che non dà segni di cedimento. I sardi dovranno superare l’ostacolo Piero Braglia, alla ricerca del “colpaccio” in quel di Sassari.

Tornando al Sud, Picerno-Avellino e Taranto-Casertana sono inevitabilmente le gare maggiormente attenzionate: i lucani hanno agganciato i Lupi a quota 26 lo scorso weekend e adesso sognano l’impresa. Gli irpini, ancora alle prese con l’emergenza difensiva, non possono più sbagliare, avendo già incassato quattro sconfitte in questo campionato. Lunedì, invece, il pragmatismo di Eziolino Capuano sfida il calcio zemaniano di Vincenzo Cangelosi. Circa 10.000 spettatori allo “Iacovone”.

Questi i big match di giornata: