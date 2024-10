Pagliuca vede dal vivo primo gol del figlio Mattia, Montero affonda, Catania vola

Nona giornata di C: il Padova comanda la classifica del girone A con 25 punti, nel girone C il Giugliano aggancia momentaneamente il secondo posto

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si è entrati nel vivo della nona giornata di Serie C. Oggi, domenica 13 ottobre, il turno si chiuderà con un calendario ricco di sfide. Di seguito, i risultati delle gare del sabato.

Continua la fuga del Padova, cade ancora il Lecco

Il Padova è inarrestabile e conquista la nona vittoria in dieci partite grazie al successo di misura sulla Giana Erminio. A decidere la gara è stato il gol su calcio d’angolo di Delli Carri. La squadra di Andreoletti guida saldamente la classifica del girone A di Serie C con 25 punti, a +8 sul Vicenza, che oggi affronterà il Lumezzane. Quarta vittoria consecutiva per l’Alcione Milano, che entra in zona playoff dopo aver battuto la Triestina: decisiva la splendida rete al volo di Marconi.

La sfida tra AlbinoLeffe e Atalanta U23 è terminata 2-2: i padroni di casa sono andati in vantaggio con Zoma e Parlati, ma i bergamaschi sono riusciti a rimontare grazie ai gol del solito Vlahovic e di Artesani. Terza sconfitta consecutiva per il Lecco, che subisce la rimonta della Pro Patria: al rigore trasformato da Lepore ha risposto Beretta nel secondo tempo, seguito dal gol decisivo di Somma, arrivato dopo l’espulsione di Galeandro.

Stesso punteggio anche nella partita tra Virtus Verona e Arzignano. Dopo il botta e risposta tra De Marchi, su rigore, e Benedetti, è stato Mattia Pagliuca, in pieno recupero, a segnare il gol decisivo. Per lui, primo gol in campionato, sotto gli occhi del padre Gianluca (ex portiere di Samp, Inter e Nazionale), presente in tribuna.

Torna a vincere la Torres, ko il Perugia

Dopo la battuta d’arresto contro l’Arezzo, la Torres è tornata alla vittoria, imponendosi per 2-3 sul campo del Pontedera. Alla squadra di Menichini, all’esordio in panchina, non sono bastate le reti di Iasini e di Corona su rigore, quest’ultimo figlio dell’ex bomber Giorgio. Gli ospiti hanno risposto con i gol di Varela Djamanca, Giorico e Diakite, approfittando anche dell’espulsione di Martinelli al 37′.

L’Entella ha conquistato una vittoria di misura contro il Perugia grazie al gol di Di Mario nel primo tempo. Un successo storico per i biancocelesti, che hanno vinto per la prima volta allo stadio Curi, dopo sette precedenti senza successo. La partita tra Pescara e Milan U23, invece, è stata rinviata su richiesta dei rossoneri, che hanno ottenuto il posticipo a causa delle assenze di alcuni giocatori convocati in nazionale.

Sprofonda la Juve, sorride il Catania

Il Catania archivia il punto di penalizzazione per il caso fideiussioni e conquista la terza vittoria consecutiva con un 2-0 contro l’Altamura. Tutto si è deciso nel primo tempo allo stadio Massimino, con le reti di Carpani e Inglese. Nelle parti alte della classifica si inserisce anche il Giugliano, vittorioso grazie al gol di Balde nel primo tempo contro la Juve Next Gen, che ha giocato gran parte del match in dieci uomini a causa dell’espulsione di Puzcka dopo soli 9 minuti. Per i bianconeri di Montero si tratta della terza sconfitta consecutiva, con una vittoria che manca da sette giornate.

Tra Monopoli e Crotone, invece, è successo tutto nel secondo tempo, con il botta e risposta tra Di Pasquale e Angileri, che ha fissato il punteggio sull’1-1.