Serie C, apre Rimini-Pescara: il programma della 32ª giornata e dove vederla in tv

Tutte le partite, le date e gli orari della prossima giornata di campionato di Serie C. Il palinsesto dei big match e come seguirli in diretta

15-03-2024 12:00

Si apre il sipario sulla 32ª giornata di Serie C. Manca sempre meno alla fine della prima fase del campionato e i punti in palio diventano sempre più importanti, con i playoff e i playout all’orizzonte.

Il Pescara sfida il Rimini, la Juve sfida la Carrarese

Si parte con un match molto delicato per il Pescara, che sta vivendo un periodo molto difficile anche fuori dal campo. Non vince da tre giornate e fuori casa contro il Rimini non sarà facile. Il Catania ha la necessità di rialzare la testa per evitare di finire nella zona rossa e potrà farlo contro l’Audace Cerignola.

Sabato 16 marzo la capolista Mantova ospiterà il Fiorenzuola, mentre l’Atalanta U23 se la vedrà con la Pergolettese per continuare a tenere ben salda la sua posizione in alta classifica. La Juve Next Gen, reduce dal pari contro il Pontedera, giocherà contro la Carrarese, tra le squadre più ostiche del girone. Tra le tante gare interessanti della domenica spicca anche Foggia–Juve Stabia, anche se sono in uno stato d’animo totalmente opposto. Il derby lucano tra Picerno e Potenza chiuderà la giornata. A seguire tutto il programma.

Serie C, il programma della 32^ giornata: date e orari

VENERDI’ 15 MARZO – ORE 20.45

Padova-Albinoleffe , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Catania-Audace Cerignola , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Rimini-Pescara , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Virtus Entella-Lucchese, in diretta su Sky Sport 256

SABATO 16 MARZO – ORE 16.15

Mantova-Fiorenzuola, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Atalanta U23-Pergolettese , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Legnago Salus-Lumezzane, in diretta su Sky Sport 256

SABATO 16 MARZO – ORE 18.30

Pro Patria-L.R. Vicenza, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Avellino-Brindisi, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Carrarese-Juventus Next Gen , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Pontedera-Spal , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Latina-ACR Messina , in diretta su Sky Sport 256

, in diretta su Sky Sport 256 Virtus Verona-Giana Erminio, in diretta su Sky Sport 257

SABATO 16 MARZO – ORE 20.45

Giugliano-Benevento, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Novara-Pro Vercelli, in diretta su Sky Sport 253

DOMENICA 17 MARZO – ORE 14.00

Pro Sesto-Triestina, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Ancona-Torres, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Olbia-Recanatese, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Pineto-Arezzo, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 17 MARZO – ORE 16.15

Gubbio-Perugia, in diretta su Sky Sport 252

DOMENICA 17 MARZO – ORE 18.30

Taranto-Sorrento , in diretta su Sky Sport 251

, in diretta su Sky Sport 251 Casertana-Virtus Francavilla, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Fermana-Sestri Levante, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Arzignano V.-Trento , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Alessandria-Renate, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 17 MARZO – ORE 20.45

Vis Pesaro -Cesena, in diretta su Sky Sport 251

in diretta su Sky Sport 251 Foggia-Juve Stabia , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Monterosi Tuscia-Crotone , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Monopoli-Turris, in diretta su Sky Sport 254

LUNEDÌ 18 MARZO ORE 20.30

Potenza-Picerno, in diretta su Sky Sport 251

Dove vedere la Serie C