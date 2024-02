Serie C, l’Atalanta fallisce il sorpasso: quanti errori col Renate, Pro Sesto ko con l’Alessandria

La squadra di Modesto spreca una grande occasione per conquistare il terzo posto in classifica, ne approfitta il Renate. L'Alessandria vince il match salvezza

22-02-2024 11:49

Non solo Champions League, la serata di calcio ha aperto il sipario anche sulla Serie C. Atalanta-Renate si sono sfidate nel recupero della 23ª giornata, con i nerazzurri che hanno sciupato una grande occasione per conquistare il terzo posto in solitaria: solo un pari. Nel match salvezza l’Alessandria ha strappato tre punti importanti contro la Pro Sesto nella sfida valida per il 25° turno di Lega Pro.

Atalanta rimontata, non basta Jimenez

Nel derby lombardo a Caravaggio, l’Atalanta U23 dell’ex Francesco Modesto ha aggredito bene il match e ha messo fin da subito in campo il suo potenziale. La differenza tecnica tra le due squadre è evidente e si è visto soprattutto nella prima ora di gioco. Jimenez con una doppietta ha regalato il doppio vantaggio alla Dea, che però ha cestinato negli ultimi venti minuti del match. Il Renate ha prima accorciato le distanze con Paudice e poi ha pareggiato i conti con Sorrentino. Un punto che tiene al momento gli ospiti fuori dalla zona playout di Serie C.

Alessandria, vittoria e speranza: crisi Pro Sesto

L’Alessandria è la cenerentola del girone A, ultima in classifica e con pochissime speranze di uscire dalla zona playout. Ma un obiettivo è chiaro: evitare la retrocessione diretta. La vittoria contro la Pro Sesto può dare ora ai ragazzi di Banchini la giusta carica. Tre punti che mancavano da tredici partite, dal 2-0 contro il Renate dello scorso 12 novembre, Protagonisti del match Samele e Siafa che hanno indirizzato subito la gara a favore degli ospiti. Bruschi al 59′ ha provato a riaprirla, ma la difesa rivale ha tenuto bene.

Serie C, i prossimi impegni

Ora la classifica nel girone A è finalmente priva di asterischi e le squadre possono ragionare meglio sui prossimi traguardi da raggiungere. L’Atalanta nel prossimo turno se la vedrà contro il Legnago, tra le sorprese del campionato. Il Renate andrà invece sul campo della Pro Patria per cercare di avvicinarsi di più ai playoff. La classifica è talmente corta che si può passare in una giornata da un piazzamento nella top 10 al rischio playout. La Pro Sesto, che non vince da tredici match, ospiterà il Trento, mentre l’Alessandria sfiderà l’AbinoLeffe.