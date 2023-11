Serie C: la tripletta dell’ex Ajax Redan trascina la Triestina, l’Avellino frena

Tutti i risultati dei match del sabato di C: tre squadre al comando nel Girone A, Picerno vince e continua a sognare, il Novara non riesce a scuotersi

05-11-2023 12:01

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

“Tre squadre al comando”, potrebbe essere il titolo del film del girone A di Serie C. La Triestina, trascinata dall’ex Ajax e Chelsea Redan, e il Padova non si fermano e si portano in testa alla classifica, in attesa del Mantova, che potrebbe scavalcarle. Nel girone C invece frena l’Avellino contro la Virtus Francavilla, con la squadra di Pazienza che deve accontentarsi di un pari. Continua a sorprendere il Picerno, ora al quarto posto dopo il tris rifilato al Monterosi.

Vola la Triestina, notte fonda Novara

A prendersi le luci della serata è la stella di Redan, gioiellino cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e nella Primavera del Chelsea. L’attaccante della Triestina spazza via l’Alessandria con una tripletta, che porta i giuliani al primo posto. Per l’ex Venezia settima rete in Serie C e un totale di 15 gol nella coppia d’oro con Lescano, che sta facendo volare la squadra di Tesser, specialista delle promozioni.

Resta in testa anche il Padova, al termine di un match molto complicato contro la Giana Erminio: Varas apre al 6′, pareggia Fumagalli al 56′ e poi tanto equilibrio fino al rigore di Liguori realizzato all’83’, poi Kirwan allo scadere mette la parola fine. Il Novara non riesce a ripetersi dopo il pareggio contro il Renate e torna alla sconfitta con l’AlbinoLeffe: un netto 3-0 che porta la firma di Doumbia, Arrighini e Zoma. Colpo del Legnago che ferma la Pro Vercelli: 1-1 il finale, con le reti di Mustacchio e Van Ransbeeck.

La V.Francavilla ferma l’Avellino, Picerno sogna

Dopo un pokerissimo di vittorie consecutive, l’Avellino non va oltre l’1-1 contro la Virtus Francavilla: gli ospiti passano in vantaggio con Polidori, poi Gori rimette tutto in equilibrio. Solo un punto che potrebbe far perdere un po’ le distanze dalla capolista Juve Stabia, ma la stagione è lunga. E tra le sorprese l’oscar lo prende il Picerno, che dopo il 3-1 in casa del Monterosi si prende il quarto posto, al momento, in classifica. Una vittoria in rimonta, dopo la rete iniziale di Vano su rigore, grazie ai gol di De Cristofaro e alla doppietta di Murano. Il Sorrento strappa un buon punto a Foggia: Embalo risponde a Ravasio. Pari senza reti tra Latina e Crotone.

Serie C, tutti i risultati

Tutti i risultati delle partite di sabato 4 novembre, valide per la 12^ giornata del girone A e C di Serie C:

GIRONE A

Alessandria-Triestina 0-3

Legnago-Pro Vercelli 1-1

Novara-AlbinoLeffe 0-3

Padova-Gian Erminio 3-1

GIRONE C