Serie C: Mondonico fa piangere l’Atalanta, stop Virtus Verona: cosa è successo ieri

Prosegue la 4^ giornata di Serie C, con un girone A sempre più equilibrato in testa alla classifica: il Padova aggancia la Virtus Verona e il Mantova.

21-09-2023 11:28

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Prosegue la quarta giornata di Serie C tra gol, conferme, sorprese e colpi di scena. Rinviato ancora l’appuntamento tra l’Atalanta U23 e la vittoria, con la Dea sconfitta dal Lecco. Prosegue il buon momento del Mantova che vince anche sul campo della Giana Erminio e vola in testa alla classifica del girone A. Solo un pareggio nel big match di giornata tra la Virtus Verona (altra squadra in testa, insieme anche al Padova) di Fresco e il Vicenza, due delle squadre che ambiscono alla promozione. Nel girone B non si ferma la corsa della Torres, che batte anche la Carrarese e centra il quarto successo di fila.

Atalanta U23 ancora a secco, la Torres vola

Il campionato è iniziato da poco ed è difficile fare già una prima analisi del valore delle squadre, soprattutto in Serie C, un torneo che può cambiare volto e copione in un istante. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, il risveglio della Torres è meraviglioso: quarta vittoria e primo posto grazie ai gol di Ruocco e Scotto contro la Juve Stabia. Altro risultato utile anche per il Renate: basta la firma di Mondonico )ex Albinoleffe ma nessuna parentela con l’ex tecnico Emiliano) per battere l’Atalanta U23 di Modesto, ferma ancora a zero vittorie.

Il Vicenza si appende come sempre ai lacci delle scarpe di Ferrari e strappa un punto d’oro in casa della Virtus Verona. Primi tre punti anche per l’AlbinoLeffe che cala il tris contro la Pro Patria con Zoma, Milesi e Zanini. Nessun problema per il Padova, che chiude il match contro il Novara in poco più di 35 minuti grazie ai gol di Varas e Bortolussi. I ragazzi di Torrente mantengono così il primo posto in compagnia delle rivali.

Serie C, tutti i risultati

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pro Patria 3-1

Arzignano-Alessandria 1-0

Lumezzane-Fiorenzuola 2-0

Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0

Trento-Legnago 1-1

Giana Erminio-Mantova 0-2

Padova-Novara 2-0

Renate-Atalanta U23 1-0

Virtus Verona-Vicenza 1-1

GIRONE B

Torres-Carrarese 2-0

Serie C, le gare in programma

La quarta giornata di Serie C cala il sipario oggi 21 settembre con tutte le sfide del girone C. Il Benevento, dopo il pareggio contro la Casertana, cerca riscatto con il Taranto, pronto a tornare in campo dopo il rinvio della scorsa giornata per inagibilità dello stadio Iacovone. Il Messina ospita la capolista Turris, ancora a punteggio pieno. Foggia e Virtus Francavilla sono pronte a lottare per conquistare la vittoria nel derby. Il Catania vola a Monopoli per cercare tenere il passo delle prime. Di seguito tutte le partite in programma: