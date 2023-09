Europa League, Sheriff-Roma e Atalanta-Rakow: info, orari, formazioni e dove vederle in tv e in streaming

Le italiane sono pronte a scendere in campo anche in Europa League: le sfide dei giallorossi e della Dea e le possibili scelte degli allenatori

Le notti europee torneranno a illuminare gli stadi più importanti. Dopo l’inizio della Champions League, è partito il countdown per l’Europa League. Due le italiane in gioco: la Roma e l’Atalanta. I giallorossi, finalisti lo scorso anno, dovranno vedersela contro lo Sheriff Tiraspol in Moldavia. La Dea invece ospiterà il Rakow, club polacco. Entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con qualche piccola defezione e con la settimana colma di partite, le rotazioni saranno fondamentali per non appesantire la squadra già a pochi mesi dall’inizio della stagione.

Sheriff-Roma: le probabili formazioni

I dubbi di formazione nei giallorossi sono molti. In porta Mourinho potrebbe regalare minuti a Svilar. In difesa invece resta con un punto interrogativo la presenza di Smalling, che si è allenato in gruppo. Probabilmente non ce la farà e al suo posto rivedremo Ndicka, come contro l’Empoli.

Così come l’inglese, anche Pellegrini ha svolto la seduta pre Europa League con il resto della squadra, ma il tecnico potrebbe evitare rischi e portarlo integro a Torino per il prossimo match di Serie A. Il tecnico portoghese recuperato totalmente Aouar e potrebbe lanciarlo dal primo minuto, per dare fiato a Renato Sanches. Qualche ballottaggio sulla fascia: a destra Celik potrebbe avere la meglio su Kristensen, a sinistra Spinazzola potrebbe lasciare il campo a Zalewski. In attacco, salvo sorprese, è pronta la coppia Dybala-Lukaku.

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. Allenatore: Roberto Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Renato Sanches, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

Atalanta-Rakov, le probabili formazioni

Gasperini potrebbe concedere qualche minuto a giocatori per ora poco utilizzati come Bakker e Muriel. La certezza è il modulo, l’allenatore non si smuove dal 3-4-1-2. In porta è solito duello tra Carnesecchi e Musso, l’italiano ha giocato l’ultima da titolare in Serie A e oggi potrebbe passare i guantoni al colombiano.

Sulla destra Holm potrebbe far rifiatare Zappacosta e sul versante opposto Bakker potrebbe fare l’esordio dal primo minuto. La coppia di mediani non dovrebbe cambiare, con De Roon ed Ederson a guidare la squadra. In avanti i dubbi sono tanti e la certezza è solo una: l’assenza di Scamacca per infortunio. De Ketelaere potrebbe insidiare Lookman oppure Koopmeiners, qualora l’allenatore volesse dargli un po’ di riposo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Muriel. Allenatore: Gasperini

RAKOW (3-4-3): V. Kovacevic, Racovitan, A. Kovacevic, Rundic, Tudor, Papanikolau, Koghergin, Nowak, Piasecki, Cebula. Allenatore: Szwarga

Dove vedere l’Europa League in tv e streaming, info e orario

Le partite dell’Europa League saranno trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport e da Dazn. Un match alla settimana sarà visibile anche in chiaro su Tv8 e questa volta sarà il turno dell’Atalanta contro il Rakov, mentre la Roma sarà disponibile solo sulle paytv. Le gare si potranno seguire in streaming anche su Sky Go e Now Tv.

