Serie C: il Catania si smarrisce col Picerno, Lucarelli chiede rinforzi

Il Picerno continua a tenere viva la lotta alla capolista Juve Stabia, il Catania affonda ed esce dalla zona playoff. Lucarelli duro nel post partita

07-02-2024 12:51

Il Catania non riesce a trovare una propria identità e anche al Curcio, nel posticipo di C contro il Picerno è sembrato smarrito. I lucani hanno conquistato un’importante vittoria di corto muso, che li tiene ancora vivi nella rincorsa alla Juve Stabia. Al contrario i siciliani sono in un momento no e Lucarelli nel post partita ha alzato la voce per cercare una reazione in vista del prossimo match contro la Casertana, una delle squadre migliori del girone C.

Picerno di corto muso, Catania ko

Al Picerno è bastato un gol di Gallo per battere il Catania e continuare l’inseguimento alla capolista Juve Stabia. I gialloblù al momento sono distanti ben sei punti, ma la squadra di Longo di certo non si arrenderà. I rossazzurri, al contrario, non hanno ancora trovato una propria identità e al Curcio lo hanno dimostrato. Poche idee e qualche azione sporadica. I siciliani non vincono da tre giornate e occupano al momento il tredicesimo posto in classifica. Dopo il rinforzo di Sturaro, non centrare i playoff di Serie C sarebbe un clamoroso flop per il presidente Pelligra.

Catania, Lucarelli: “Vedremo se intervenire sul mercato”