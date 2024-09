Eziolino Capuano fa sognare Foggia: debutto di fuoco con l’Avellino

I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Capuano e sono pronti a rilanciarsi contro la sua ex squadra. Il programma completo della VII giornata

La Serie C prosegue senza sosta e con i primi cambi in panchina. Dopo la rivoluzione ad Avellino, anche il Foggia ha deciso di dare una svolta alla stagione dopo il pessimo inizio e ha affidato il ruolo di allenatore a Ezio Capuano. Il campionato è appena iniziato, ma si stanno per definire le prime forze ed evitare di perdere altri punti per strada è necessario per cercare di raggiungere il proprio obiettivo.

Capuano carica il Foggia e sfida l’Avellino

Il Foggia ha ufficializzato l’arrivo di Ezio Capuano, dopo l’esonero di Brambilla, come nuovo tecnico della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025, con un’opzione per il rinnovo. E ha già caricato l’ambiente con la sua solita voglia di fare: “Accolgo con grande entusiasmo la sfida rossonera che il presidente Canonico mi ha proposto. C’è tanto lavoro da fare per riportare questa piazza dove merita. Qualche anno fa avevo avuto la possibilità di sedermi su questa panchina per poche settimane e mi era sempre rimasto l’amaro in bocca per non aver potuto giocare le mie chance qui a Foggia”. Il tecnico esordirà in questa stagione contro l’Avellino, una delle sue tante ex squadre. Entrambe stanno vivendo un brutto momento e si trovano in fondo alla classifica e partire con una vittoria sarebbe l’ideale per un rilancio dei rossoneri.

Serie C, il programma della 7^ giornata

A seguire tutto il programma della prossima giornata di Serie C:

GIRONE A

Sabato ore 18.30

Pro Patria-Padova

Pro Patria-Padova Sabato ore 20.45

Alcione-Novara

Pro Vercelli-Lecco

Renate-Albinoleffe

Vicenza-FeralpiSalò

Alcione-Novara Pro Vercelli-Lecco Renate-Albinoleffe Vicenza-FeralpiSalò Domenica ore 12.30

Trento-Triestina

Trento-Triestina Domenica ore 20.45

Giana Erminio-Union Clodiense

Virtus Verona-Atalanta U23

Giana Erminio-Union Clodiense Virtus Verona-Atalanta U23 Lunedì ore 20.45

Lumezzane-Arzignano

Pergolettese-Caldiero Terme

GIRONE B

Sabato ore 20.45

Gubbio-Torres

Gubbio-Torres Domenica ore 14.00

Arezzo-Ternana

Legnago-Pineto

Arezzo-Ternana Legnago-Pineto Domenica ore 16.15

Ascoli-Rimini

Pianese-Sestri Levante

Ascoli-Rimini Pianese-Sestri Levante Domenica ore 18.30

Pontedera-Campobasso

SPAL-Virtus Entella

Pontedera-Campobasso SPAL-Virtus Entella Lunedì ore 20.45

Lucchese-Milan Futuro

Pescara-Carpi

Vis Pesaro-Perugia

GIRONE C

Sabato ore 18.00

Taranto-Sorrento

Taranto-Sorrento Domenica ore 18.30

Audace Cerignola-Casertana

Cavese-Latina

Trapani-Turris

Audace Cerignola-Casertana Cavese-Latina Trapani-Turris Domenica ore 20.45

Avellino-Foggia

Catania-Monopoli

Giugliano-Team Altamura

Potenza-Crotone

Avellino-Foggia Catania-Monopoli Giugliano-Team Altamura Potenza-Crotone Lunedì ore 20.45

Picerno-ACR Messina

Benevento-Juventus Next Gen

Dove vedere la Serie C: diretta tv e streaming

Sky trasmette in diretta tv e in streaming tutte le partite del campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su Now

Abbonati qui a Now-Tv: tutta la Serie C in diretta streaming

RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di Virgilio Sport