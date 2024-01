Serie C: si riparte con i derby, occhio a Foggia-Taranto e Benevento-Turris

Quante partite in questo sabato 6 gennaio: sono 12 in totale equamente suddivise tra due orari (alle 14 la prima sessione e alle 16:15 la seconda)

06-01-2024 10:21

Nella calza della Befana c’è un appassionante turno di Serie C che è il ventesimo nonché primo del girone di ritorno. Si fa sul serio e i punti iniziano a pesare ancora di più, con meno margine di errore per le squadre. Complessivamente, in questo sabato 6 gennaio, avremo modo di assistere a ben 12 partite equamente suddivise in due orari: alle 14 e poi alle 16.15. Saranno coinvolti in queste ore tutti e tre i gironi in rappresentanza dell’intero Stivale. Insomma, una bella giornata di calcio.

Le partite delle 14: Atalanta in visita a Verona

Cominciamo dal Girone A che prevede il match tra Albinoleffe e Vicenza, due squadre divise da quattro lunghezze con i biancorossi davanti e che bazzicano in posizioni di medio-alta classifica. Era partita maluccio ma sta risalendo la china l’Atalanta U23 impegnata in trasferta con una Virtus Verona che sogna il sorpasso. Ha gli stessi punti degli orobici il Giana Erminio che deve vedersela contro la Pro Patria. Si gioca per la salvezza in Novara-Alessandria, rispettivamente terzultima e ultima.

Spostiamoci nel Girone C dove il Picerno, che non vince da 3 partite, ospita la Virtus Francavilla. La Casertana è in serie positiva dalla 9a giornata e affronta un Monopoli che, al contrario, nelle ultime 5 gare disputate ha collezionato soltanto 1 punticino.

Diretta Gol Sky Sport Calcio

Albinoleffe-Vicenza Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Virtus Verona-Atalanta U23 Sky Sport 252 e NOW

Novara-Alessandria Sky Sport 253 e NOW

Picerno-Virtus Francavilla Sky Sport 254 e NOW

Giana Erminio-Pro Patria Sky Sport 255 e NOW

Monopoli-Casertana Sky Sport 256 e NOW

Le partite delle 16:15: sono ben due i derby

Restiamo nel Girone C che ha un piatto decisamente ricco nel pomeriggio. Sono ben due i derby: c’è quello pugliese tra Foggia e Taranto nel quale va registrato l’esordio del neo allenatore rossonero Tommaso Coletti contro un veterano come Eziolino Capuano. C’è poi quello campano tra un Benevento in crisi (1 punto in 4 gare) e la Turris che invece arriva da un successo che ha interrotto la striscia negativa. Chiude il quadro Latina-Avellino.

Dirigiamoci quindi al Girone B nel quale vanno avanti a piccoli passi, nel tentativo di allontanarsi dai bassifondi, Vis Pesaro e Spal che negli ultimi tempi hanno messo in fila diversi pareggi. Equilibrio pure in Arezzo-Rimini, con ambedue le compagini che hanno lo stesso numero di punti: 23. Non è un testacoda ma quasi: la Carrarese terza va a far visita alla Fermana che è ultima in classifica ma non perde da 4 match.

Diretta Gol Sky Sport Calcio

Foggia-Taranto Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Latina-Avellino Sky Sport 252 e NOW

Benevento-Turris Sky Sport 253 e NOW

Vis Pesaro-Spal Sky Sport 254 e NOW

Arezzo-Rimini Sky Sport 255 e NOW

Fermana-Carrarese Sky Sport 256 e NOW

Serie C, dove vedere la 20esima giornata in diretta tv e streaming

Tutte le sfide della vecchia Lega Pro saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming sull’app di Sky Go o NOW TV. Per i più indecisi c’è DIRETTA GOL con il collegamento su tutti i campi per assistere al meglio di ogni singola gara.