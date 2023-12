Serie C, Zeman beffato al 93’, Benevento umiliato dal Catania, la Juve non vince più

Mantova primo nel gruppo A, Cesena campione d'inverno nel gruppo B e Juve Stabia in fuga nel gruppo C. Le gare del 19esimo turno di serie C

Succede di tutto in Serie C. Il Pescara di Zeman perde l’occasione di andare al terzo posto nel girone B a causa del pareggio al 93′ della Fermana, ultima in classifica a 13 punti. Conduce invece il Cesena che dopo il 3-0 in trasferta contro il Perugia si conferma al primo posto a quota 46. Delude la Juventus Next Gen, privata dei suoi talenti, che continua ad avere un cammino altalenante tra sconfitte, molti pareggi e qualche vittoria. Nel girone C il Benevento perde in casa per 4-0 contro il Catania e fallisce l’aggancio al quarto posto. Il Mantova nel gruppo A conduce a +4 dalla seconda. Il riassunto e l’analisi delle gare del 19esimo turno di Serie C.

Serie C: Cesena campione d’inverno nel gruppo B

Il Cesena trionfa a Perugia (3-0), conquistando il titolo di campione d’inverno, mentre il Pescara, nonostante il ritorno di Zeman in panchina, pareggia 1-1 con la Fermana. L’Entella vince 1-0 contro la Recanatese grazie a Parodi e si posiziona nei playoff. La Spal sconfigge l’Olbia 2-0 con i gol di Bassoli e Valentini, mettendo fine a una lunga serie di risultati negativi. Juventus Next Gen pareggia 1-1 con la Vis Pesaro, mentre Sestri Levante e Arezzo giocano uno 0-0 senza grandi emozioni.

Serie C: vola la Juve Stabia, umiliato il Benevento contro il Catania

La Juve Stabia approfitta del pareggio della Casertana contro il Sorrento (1-1) e si posiziona da sola al secondo posto, distante 7 punti dalla vetta. Il Catania travolge il Benevento 4-0 con le doppiette di Chiricò e i gol di Zammarini e Deli, causando l’esonero di Andreoletti. Il Cerignola vince 1-0 contro il Giugliano grazie al gol di D’Ausilio, conquistando l’ottavo posto. Il Foggia sorride nuovamente battendo il Monterosi 2-1, mentre il Potenza ottiene la prima vittoria esterna a Francavilla (1-0) con il gol di Sbraga.

Serie C: Mantova primo, delude l’Albinoleffe

La Giana si consolida nei playoff vincendo 1-0 contro la Pergolettese con un colpo di testa di Franzoni. Il Lumezzane ottiene un importante successo contro l’AlbinoLeffe (3-1), con Arrighini a segno dopo il rigore parato da Filigheddu, e gol di Gerbi, Eros Pisano, e Calì. Il Renate vince 1-0 contro il Trento nonostante l’espulsione di Cannavò, difendendo il vantaggio ottenuto con il gol di Marco Tremolada. Nella partita senza reti tra Pro Patria e Pro Sesto, gli ospiti, reduci da quattro sconfitte consecutive, cercano di segnare con maggiore convinzione, ma raggiungono i 498 minuti senza gol.