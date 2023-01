SerieA, Milan: lo United irrompe per Theo Hernandez

20-01-2023 22:49

Theo Hernandez è senza dubbio uno dei migliori terzini del mondo, ed è normale che molte squadre ci stiano pensando per le prossime sessioni di calciomercato. Come riporta calciomercatoweb.it, sembra che il Manchester United in particolare sia interessato a ingaggiare il terzino francese classe 1997.

Il Milan valuta infatti non meno di 60 milioni di euro il proprio gioiello, e i Red Devils starebbero pensando di proporre uno scambio ai rossoneri, inserendo nell’affare Diogo Dalot e Anthony Martial.

Pare difficile che i rossoneri si privino di Hernandez, anche perchè il giocatore sembra molto legato alla causa rossonera.