Settebello e Italvolley, la Rai scontenta tutti

Il non essere riuscita ad acquisire tutti i diritti tv delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sta creando non pochi problemi alla Rai. Con sole 200 ore di diretta a disposizione, la tv pubblica è chiamata a scegliere giorno per giorno – anzi ora per ora – quali competizioni trasmettere su Rai2, eletta rete olimpica, e quali invece mandare in onda solo in un secondo momento, in differita, scatenando sistematicamente le proteste dei telespettatori.

Interrotto il Settebello

Due esempi sono arrivati oggi, in occasione degli incontri della nazionale maschile di pallanuoto e di quella femminile di volley. Alle 8:30 il Settebello ha affrontato la Grecia, uno degli avversari principali del girone: 6-6 il punteggio finale, con clamorosa rimonta azzurra iniziata sul 6-2 per gli ellenici. Rai2 ha trasmesso l’evento solo a tratti, intervallandolo prima con il Tg2 e poi con la finale di canoa femminile in cui gareggiava Stefanie Horn, arrivata quarta: per seguirla, la Rai ha dovuto rinunciare agli ultimi 3 minuti di Settebello-Grecia, perdendo dunque la rimonta azzurra.

“Quanto è penosa la Rai?”, ha scritto Luigi su Facebook. “Semplicemente vergognosa – aggiunge Claudio -, interrompere la partita per far vedere la discesa in canoa dell’olandese”. E Cristiano: “Il Settebello pareggia, la vera sconfitta è la Rai!”.

Le proteste per l’Italvolley

Tante proteste anche da parte dei tifosi dell’Italvolley femminile, che oggi ha sconfitto 3-1 la Turchia: Rai2 non ha trasmesso il primo set e solo metà del secondo, per poi interrompere la diretta nel quarto set per dare la linea al Tg2. “Ancora la Rai che non manda una partita di volley? Veramente?”, commenta Chiara su Twitter. “Complimenti alla Rai che non ci fa più vedere come finisce la partita di volley”, aggiunge Maddala.

“Siamo avanti 2 a 1 rai due giustamente cosa fa manda i titoli di coda e la linea allo studio va bene”, racconta con una punta di amaro Sfiki. “La Rai ha a disposizione 200 ore da trasmettere su tutte le Olimpiadi, vedere una partita intera di basket o volley è praticamente utopia, soprattutto in questa fase. È fastidioso ma non si può fare altrimenti”, conclude rassegnata Bea.

SPORTEVAI | 27-07-2021 12:01