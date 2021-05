Sfuma il parametro zero dei sogni, gli juventini "Meglio così”

Senza il denaro fresco della Superlega anche nella prossima campagna acquisti la Juventus punterà a centrare qualche buona occasione sul mercato dei parametro zero.

Addio al sogno Aguero

La più ambita, però, sembra essere già svanita: Sergio Aguero, che mesi fa ha annunciato l’addio al Manchester City a giugno, nella prossima stagione giocherà nel Barcellona, almeno secondo quanto riportato dall’emittente iberica Chiringuito Tv. La trattativa tra l’attaccante argentino e il Barca pare essere ormai ai dettagli: per la Juve, che era fortemente interessata al giocatore, lo spazio per inserirsi sembra essere ormai ridottissimo se non addirittura nullo.

Sui social, la notizia della firma ormai prossima di Aguero con il Barcellona ha diviso i tifosi juventini tra i delusi e coloro che invece ritengono che in fondo sia stato meglio non ingaggiare l’argentino.

Juventini tra delusione e sollievo

“Meno male ne abbiamo già abbastanza di giocatori finiti” commenta su Facebook Massimo facendo riferimento all’età di Aguero, prossimo ai 33 anni. “Basta giocatori over 30, anche se sono dei campioni”, aggiunge Alberto, concordando col collega di tifo. Gianluigi, invece, si schiera con gli scettici: “Era ovvio che non sarebbe venuto”, scrive il tifoso bianconero.

E Pol fa notare che a suo parere sarà stato determinante anche l’andamento della Juventus in questa stagione. “Figurati se sarebbe venuto in mezzo a questa situazione assurda in cui ci troviamo e a giocare l’Europa League, per di più”. Marco, infine, si dice sollevato: “Meglio così, abbiamo bisogno di giocatori affamati di vittorie per aprire un nuovo ciclo”.

