Barcellona, novità sul futuro di Lionel Messi: la situazione

Finale di stagione ormai alle porte per quanto riguarda tutti i principali club europei, Barcellona compreso, in lotta serrata con Real Madrid e Atletico Madrid per la conquista della Liga Spagnola come non accadeva da davvero tanto tempo. Tutte le squadre stanno affrontando lo sprint finale per concludere al meglio un’annata dura, e questo sta mettendo leggermente in ombra una questione di primaria importanza per il futuro del Club catalano: il rinnovo di contratto di Lionel Messi.

La Pulga argentina, primatista di gol e presenze con la maglia blaugrana, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, e dunque ad oggi non si sa per certo se, al via della prossima stagione, lo vedremo con la maglia del Barcellona sul petto oppure sarà migrato verso altri lidi.

L’elezione alla Presidenza del Barcellona di Joan Maria Laporta sembrava un chiaro indizio verso la riconferma, in quanto uno dei capisaldi della campagna elettorale di Laporta è stato proprio la permanenza al Camp Nou del GOAT sudamericano. Ora, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, questo scenario non è più così sicuro.

Secondo El Larguero, trasmissione di Cadena SER (come riporta AS), l’ipotesi che prende forma è quella che l’argentino concluda la stagione, parta per la Coppa America e poi torni in Catalogna a metà luglio per definire finalmente la questione. PSG (dove con ogni probabilità approderà anche Sergio Ramos dopo 15 anni al Real) e Manchester City sono sull’attenti per monitorare ogni più piccolo segno di insoddisfazione sul volto di Leo.

Se ad inizio stagione il suo addio sembrava certo, anche per via dei deludenti risultati sul campo (ricordiamo la sconfitta contro la Juve in Champions), la ripresa della Liga potrebbe aver ridato a Messi la voglia di continuare in Catalogna. Quello che è certo, comunque, è che al Barcellona non basterà offrire soldi a Messi, che questa volta sembra più interessato nel avere intorno una squadra competitiva e che possa ambire alla vittoria della Champions League.

OMNISPORT | 13-05-2021 13:40