Sfuma il sogno Juve per la mediana, i tifosi: "Colpa di Agnelli”

Qualità a centrocampo: è quella che invocano i tifosi della Juventus da quando Miralem Pjanic è stato ceduto al Barcellona. Senza il bosniaco, secondo i supporter bianconeri, la Juve ha perso forza e identità in mezzo al campo, oltre alla capacità di essere imprevedibile in attacco.

Anche per questo motivo da mesi i tifosi bianconeri sognano il ritorno a Torino di Paul Pogba, visto in tutta la sua forza ed eleganza agli Europei con la maglia della Francia: i Blues sono stati eliminati, ma il centrocampista ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Pogba sfuma per la Juventus

Dalla Francia, però, arrivano notizie che sembrano far sfumare definitivamente il sogno Pogba. Secondo la stampa transalpina, infatti, tra ingaggio e cartellino (di proprietà del Manchester United) Pogba costerebbe decisamente troppo per la Juventus, nonostante la ricapitalizzazione annunciata per il prossimo autunno.

Alcuni tifosi della Juve non hanno preso bene la notizia, riversando la propria rabbia verso la gestione di Andrea Agnelli e, in particolare, l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

La rabbia dei tifosi contro Agnelli

“Sai che novità – scrive amareggiato su Facebook Stefano – non possiamo permetterci nemmeno un giocatore non ancora affermato come Locatelli figurati Pogba… Tutta colpa di Agnelli, vada via!”. Rocco è della stessa opinione: “Si sapeva, se non va via CR7 non ci sono possibilità. Bell’affare ha fatto Agnelli…”.

“Sarebbe più semplice dire che comprare Ronaldo è stato un passo più lungo della gamba… – commenta Sandro – e che per questo ci siamo ridotti a portare a Torino delle delusioni come Ramsey. Purtroppo, oltre ad Agnelli, c’è anche una fetta di tifoseria che accetta senza battere ciglio decisioni assolutamente demenziali…”.

Tra chi si lamenta, però, emerge anche una voce di speranza, quella di Elvis: “La famiglia Agnelli se vuole può prendere qualsiasi giocatore, anche Pogba…”.

SPORTEVAI | 06-07-2021 13:12