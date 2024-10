Shanghai, Sinner come Federer e Djokovic e vuole il sorpasso ad Alcaraz: Jannik nella domenica senza calcio, F1 e MotoGp

Sinner centra per la seconda volta in due stagioni consecutive 7 finali sul cemento eguagliando un primato dello svizzero e di Nole. Domani punta al 17esimo titolo in carriera, con il serbo che invece punta a quota 100

Un’altra finale e un’altra domenica a tifare Jannik Sinner. Gli sportivi italiani alle 10.30 si potranno godere l’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai che mette di fronte il tennista altoatesino a Novak Djokovic, in un confronto che sarà bellissimo dal punto di vista tecnico e che mette di fronte anche due generazioni del mondo del tennis.

Sinner ci arriva dopo la vittoria in semifinale contro il ceco Machac, mentre per Djokovic si tratta della prima finale del 2024 (fatta eccezione per quella con vittoria del torneo olimpico) e testimonia la volontà del serbo di non cedere ancora del tutto lo scettro alle nuove generazioni.

Sinner aggiorna il libro dei record

A ogni partita e a ogni torneo non resta altro da fare che aggiornare il libro dei record di Jannik Sinner. A Shanghai il tennista italiano si è guadagnato la finale e la possibilità di essere numero 1 al mondo alla fine del 2024. Un traguardo importante che testimonia un anno da sogno per l’azzurro. Ma ci sono altri record da segnalare. Con la finale del Masters 1000 cinese infatti Jannik diventa il terzo giocatore dell’Era Open a centrare almeno 7 finali sul cemento in due stagioni consecutive. In questa speciale classifica ci sono dei nomi ovviamente piuttosto noti: Roger Federer e Novak Djokovic ed entrambi ci sono riusciti per due volte.

Ma il libro dei “numeri da sogno” non si ferma qua visto che Sinner con la finale a Shanghai ha messo insieme (fino a questo momento) una stagione con 27 vittoria nei Masters 1000 del 2024: meglio di lui da quando il format è stato inventato nel 1990 hanno fatto solo Federer, Nadal, Djokovic e Murray. E di Masters 1000 manca ancora quello di Paris-Bercy.

Il confronto a distanza con Alcaraz

Ormai non c’è bisogno più neanche bisogno del parere degli esperti per sapere che la rivalità nel mondo del tennis è quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sarà una battaglia che durerà a lungo tra lo spagnolo e l’italiano come in una gara di sorpassi e di controsorpassi. E Jannik contro Djokovic ha l’opportunità di provare a mettere ancora una volta la freccia provando a salire a 17 titoli ATP in carriera e staccarsi (ma solo momentaneamente) da Alcaraz che invece è fermo (si fa per dire) a quota 16.

Jannik riempie la domenica di sport

Una tempesta perfetta o meglio ancora, la calma piatta. Domenica 13 ottobre non è esattamente la domenica da sogno per gli appassionati di sport. La serie A (come la B) sono ferme per la pausa per le nazionali e la stessa Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo solo nella serata di lunedì contro Israele per la quarta giornata della Nations League. La domenica è di solito giorno di motori ma le bizze del calendario che spesso finiscono per sovrapporre Formula 1 e MotoGp per una volta lasciano completamente il campo scoperto. Bagnaia e Martin torneranno a sfidarsi sulle curve di Phillip Islands il 20 ottobre, stessa data che segna il ritorno in pista anche delle Ferrari di Leclerc e Sainz nel Gp degli USA a Indianapolis.

E allora per gli italiani appassionati di sport, c’è la possibilità di una sveglia comunque comoda, un caffè e poi subito a guardare il confronto generazionale tra Jannik Sinner e Nole Djokovic con il serbo che cerca il titolo ATP numero 100 della sua incredibile carriera, mentre Jannik vuole conquistare un altro trofeo in questo 2024 da sogno.