21-01-2022 18:27

Si separano, in via ufficiale, le strade di Valon Behrami e del Genoa : il centrocampista svizzero ha risolto il contratto che lo legava al Grifone.

Approdato in Liguria nella sessione invernale di mercato del 2020, l’ex calciatore tra le altre di Lazio, Napoli e Udinese ha vestito la casacca rossoblù in 78 gare ufficiali segnando 1 goal.

In questa stagione era sceso in campo in 10 occasioni sul palcoscenico della Serie A.

