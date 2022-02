Siena, Ardemagni: “Al Frosinone era dura allenarsi da soli”

18-02-2022 16:51

Durante una diretta Facebook, l’attaccante del Siena Matteo Ardemagni ha parlato del suo addio al Frosinone a gennaio: “La società è stata molto chiara fin dall’inizio comunicando a me e altri che non facevamo parte del progetto. Abbiamo sofferto perché guardare gli altri non è facile così come allenarsi da solo. Ho 34 anni e il consiglio che do ai giovani è di non mollare mai. Più che mollare, noi attaccanti ci abbattiamo e quando sbagliamo un gol ci pensiamo per giorni. Non mollo io, figurarsi se deve alzare bandiera bianca un giovane”.

OMNISPORT