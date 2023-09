Silvio Berlusconi, il ricordo nel giorno del compleanno: futuro del Monza incerto. Post di Galliani e il ricordo del club

Mentre si celebra a Paestum il Berlusconi Day, c'è ancora da capire che sorte toccherà al club brianzolo che rimane sotto la guida forte dell'ad Adriano Galliani. Il suo post

Nel Berlusconi-day di Paestum c’è la sintesi perfetta di quel che è stato: tutto, politica, calcio, affetti stretti, imprenditoria, televisione e anche amicizia densa di riconoscenza.

Marta Fascina si è barricata nel suo silenzio, ad Arcore. E l’appello del fratello minore Paolo non pare abbia ancora scosso l’ultima compagna. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni e a più di tre mesi dalla sua scomparsa alcuni cambiamenti si sono già notati. Altri arriveranno. Il lungo procedimento legato all’eredità di Berlusconi è cosa nota per volontà degli eredi. La comunicazione è arrivata direttamente dalla famiglia e in particolare dai figli dell’ex imprenditore e politico italiano. L’ultimo atto è stata la firma dell’accettazione dell’eredità annunciata con un comunicato congiunto che fa chiarezza sul futuro.

Eredità Berlusconi: la situazione

Sono passati più di tre mesi dal 12 giugno, il giorno in cui è scomparso Silvio Berlusconi, uno degli uomini più influenti nella recente storia italiana. E dopo le lacrime e il cordoglio è stato il momento di stabilire anche il futuro del patrimonio lasciato in eredità dall’ex presidente del Milan e numero uno del Monza.

A Paestum Forza Italia imprimerà la svolta, le fondamenta del nuovo corso successivo alla scomparsa del fondatore e leader, anche senza Marta Fascina la cui assenza è stata confermata.

Nel giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 87 anni, il suo ricordo si rinnova sui social: ha scelto così la figlia Barbara, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini e altri esponenti del mondo politico e, ovviamente, il Monza che ha deciso di riservato un sentito omaggio al presidente.

Il ricordo di Galliani

Partecipazione da remoto per il capogruppo del Ppe Manfred Weber e in videocollegamento la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. Oltre agli ospiti internazionali, è confermata la presenza di Katia Ricciarelli, che canterà l’inno di Mameli e che poi, insieme ad Al Bano, eseguirà alcuni brani.

Tra gli ospiti anche l’ex attaccante del Milan, Daniele Massaro, che racconterà i successi rossoneri sotto la presidenza Berlusconi assieme ad Adriano Galliani. E proprio l’ex amministratore delegato del Milan lo ricorda commosso:

“Non solo il mio presidente, ma anche il mio maestro di vita e amico affettuoso. Il vuoto che ha lasciato nel mio cuore è incolmabile – scrive – oggi sono candidato al suo seggio di Monza e Brianza ed è il più grande onore che mi potesse capitare. Buon compleanno presidente”.

A Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest

Il Corsera aveva anticipato che Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi avrebbero accettato l’eredità di loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità.

A seguito della firma di accettazione, sono Marina e Pier Silvio ad assumere congiuntamente il controllo indiretto di Fininvest con l’obiettivo di “assicurarne con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale”. Nel patrimonio lasciato da Berlusconi ai figli e calcolabile intorno ai 5 miliardi ci sono società quotate, investimenti immobiliari, titoli, opere d’arte e liquidità.

Nell’accordo sottoscritto dai cinque fratelli Berlusconi vi sarebbe poi un patto che prevede l’impegno a non vendere le quote per 5 anni in virtù del quale nessuno modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest.

Monza: quale futuro per il club brianzolo

Ma passiamo al Monza, che sta affrontando una fase molto delicata in campionato. Nonostante l’accordo e la conseguente firma metta fine ad una vicenda durata due mesi resta ancora da chiarire il futuro del club risollevato da Berlusconi.

Al momento il club che milita in serie A resta all’interno della famiglia con Adriano Galliani che continuerà ad averne la gestione e con l’appoggio di Fininvest. Ma molti fonti in ambito finanziario continuano a suggerire che il Monza possa diventare uno degli asset da mettere in vendita nel prossimo futuro. Non si tratta però di un’operazione che verrà risolta nel giro di breve tempo e potrebbe prevedere, come già sussurrato, prima l’ingresso di un socio.

