Simeone scatenato, il Verona travolge il Venezia e vede l'Europa

27-02-2022 17:17

Il Verona ha battuto per 3-1 il Venezia al Bentegodi in una partita valida per la 27esima giornata di campionato. La squadra di Tudor grazie a questo successo ha già raggiunto quota 40 punti e può dirsi salva, ora nel mirino c’è l’Europa, mentre il Venezia è fermo al terzultimo posto a 22 punti.

Il grande protagonista del match è stato Giovanni Simeone, autore di una tripletta nel secondo tempo. Il figlio di Diego ha sbloccato il match al 54′, sfruttando un errore di Caldara, poi ha raddoppiato al 63′ su assist di Faraoni. Okereke ha riaperto la partita segnando la rete della speranza, ma all’88’ ancora Simeone l’ha chiusa su suggerimento di Lasagna.

OMNISPORT