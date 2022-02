Simoncelli: "MotoGp post Valentino Rossi? Problema mediatico"

27-02-2022 16:19

Il team manager della SIC58 Squadra Corse Paolo Simoncelli ai microfoni di MotoSan ha parlato di come sarà la MotoGp post Valentino Rossi: “Abbiamo vissuto altri momenti simili in passato. Ricordo quando lasciò Giacomo Agostini, quando lasciò le competizioni Mike Hailwood… Le cose continuano”.

A livello mediatico arriverà il colpo più duro: “Secondo me è più una questione mediatica. Si dovrebbe dare più risalto ai piloti delle categorie minori per poter creare personaggi futuri. In Moto3 siamo un po’ abbandonati ad esempio. Valentino c’era, in tanti hanno seguito la sua stella e ora si ritrovano un po’ scoperti, il problema è proprio quello”

