L'Azzurro conquista il primo set ma subisce la rimonta del ritrovato russo, che conquista il torneo di Rotterdam

19-02-2023 18:37

Niente da fare per Jannik Sinner: Daniil Medvedev si impone in rimonta nella finale del torneo Atp 500 di Rotterdam e conquista per la prima volta il titolo in Olanda. Il moscovita vince in tre set con i parziali di 7-5, 2-6, 2-6 e sale al sesto posto della classifica Atp.

Dopo aver vinto un combattutissimo primo set, l’Azzurro subisce la rimonta inesorabile del tennista russo, ormai completamente ritrovato dopo la crisi degli scorsi mesi, e pronto a competere per il posto di numero uno con Novak Djokovic. Medvedev ha vinto il suo quinto match su cinque disputati contro Sinner.



Sinner lotta, ma Medvedev è ingiocabile

Primo set infinito, durato oltre un’ora, tra l’Azzurro e il russo. Una battaglia che l’altoatesino riesce a vincere reggendo l’estenuante gioco da fondo campo di Medvedev, e conquistando alcuni punti decisivi al termine di lunghi scambi. Sinner trova un primo break al quarto game, ma viene controbreakkato dal russo al settimo. Al dodicesimo gioco trova di nuovo il break e chiude 7-5 il primo parziale.

Nel secondo set il russo alza ulteriormente il suo livello, diventando quasi ingiocabile da fondo campo. Sinner commette più gratuiti e cede nettamente 6-2.

Nel terzo parziale Medvedev mantiene la sua incredibile costanza al servizio e in risposta, non lasciando scampo a un Sinner che tenta una reazione senza trovarla. Il russo trova il break al terzo game, domina gli scambi da fondocampo e Sinner non riesce più a rientrare in partita. Dopo un primo match point annullato, il decisivo terzo set finisce 6-2.

Sinner, seconda finale persa in carriera

Per Sinner è la seconda finale persa su nove giocate in carriera. L’altoatesino, che sale in seconda posizione del ranking Atp, aveva battuto in semifinale l’olandese Tallon Griekspoor, ai quarti lo svizzero Stan Wawrinka e agli ottavi Stefanos Tsitsipas.

Il ko con il fortissimo russo (che rientra in top ten) interrompe la serie di sette vittorie consecutive dell’Azzurro, che la scorsa settimana ha trionfato nell’Atp 250 di Montpellier.

Sinner: “Sono state due settimane positive”

Jannik Sinner dopo il ko ha fatto un bilancio delle sue due settimane al top: “Complimenti a Daniil, grande torneo, ne vincerà tanti altri giocando in questo modo. Sono state due settimane positive, sono orgoglioso di come ho giocato“.

Poi si è rivolto al pubblico di Rotterdam: “Questo è il miglior torneo indoor dell’anno, ho provato a fare del mio meglio, ci riproverò il prossimo anno”.