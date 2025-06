“Sinner e Alcaraz meglio di Nadal”, le parole di McEnroe scatenano Murray: “C’è chi dimentica troppo in fretta”

L’ex tennista britannico risponde a McEnroe e alle sue dichiarazioni dopo il Roland Garros: “Il tennis è in buone mano con Carlos e Jannik ma prima devono vincere quanto i Big 3”

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha acceso il dibattito nel mondo del tennis. Le audaci affermazioni di McEnroe che ha tirato in ballo Nadal fanno discutere e da ex avversario Andy Murray prova a fare chiarezza.

Le parole di McEnroe

John McEnroe non ha mai nascosto la sua grande passione per Carlos Alcaraz e per il suo modo di stare in campo. E senza dubbio la finale del Roland Garros ha rafforzato le sue convinzioni. All’indomani del match, l’ex tennista ha rivelato che proprio lo spagnolo sarebbe l’unico per il quale sarebbe disposto a pagare un biglietto per vederne la partita. Ma ha fatto anche un’affermazione molto importante: “Si può affermare che Alcaraz e Sinner avrebbero avuto delle buone chance di battere Rafa Nadal al suo picco al Roland Garros. E’ improbabile che arriveranno a vincere più di 20 slam a testa perché è una cifra davvero spaventosa. Ma allo stesso tempo il livello a cui hanno giocato in finale è tra i più alti che abbia mai visto”.

La risposta di Murray

Le parole di McEnroe hanno scatenato la reazione immediata di Andy Murray, protagonista di tante battaglie con Rafa Nadal. L’ex giocatore risponde quasi seccato alla BBC: “Il nostro sport è in un buon momento ma è importante non dimenticare quello che hanno fatto gli altri in passato. Quello che hanno fatto Roger, Rafa e Novak. Vincere più di 20 slam è qualcosa di eccezionale e nell’epoca in cui viviamo è facile dimenticarsi delle cose. Ho visto che qualcuno ha detto che Carlos e Jannik sarebbero favoriti in un match contro Nadal nel suo prime al Roland Garros. Per me Alcaraz e Sinner sono sulla strada di essere due tra i migliori di sempre, non c’è dubbio. Ma prima devono fare quello che hanno fatto Roger, Rafa e Novak. Vedremo se ci arriveranno”.

Il dibattito sui migliori della storia

I “Big 3” hanno segnato un’epoca nel mondo del tennis, per molti il punto più alto mai raggiunto: la bellezza di Federer, l’efficacia e i titoli di Djokovic e il dominio di Nadal sulla terra rossa. Una lotta nella quale lo stesso Andy Murray è riuscito anche a inserirsi, nel corso degli ultimi anni si è parlato molto di chi tra quei tre fosse il “Goat”, il migliore di tutti i tempi. Ora però la conversazione nel breve volgere di qualche anno sembra essere già cambiata e l’ultimo del Roland Garros sembra aver inserito anche Alcaraz e Sinner nella conversazione.