Sinner, l’insinuazione dalla Spagna fa infuriare i fan: “Vuole evitare Alcaraz”. E per Wilander è già il migliore di tutti

La finale del Roland Garros continua a portare con sé strascichi e polemica. La scelta del numero 1 al mondo di giocare ad Halle scatena un sospetto nei media spagnoli

Sono passati solo pochi giorni dalla finale del Roland Garros e dalla sfida Sinner-Alcaraz che per molti è stata una delle più belle partite della storia del tennis. Ma con l’inizio della stagione sull’erba, polemiche e frecciatine non si placano.

La scelta di Halle

Come nella scorsa stagione, Jannik Sinner ha deciso di puntare sul torneo di Halle per prepararsi a Wimbledon. La stagione sull’erba è estremamente breve, giocare subito dopo il Roland Garros sarebbe stato impossibile per il numero 1 del mondo che nella giornata di oggi ha comunicato (in tedesco, ndr) la decisione di difendere il titolo conquistato nel 2024. Una scelta comprensibile, diversa rispetto a quella di Carlos Alcaraz, che come accaduto anche lo scorso anno vola invece in Inghilterra per giocare al Queen’s dopo giorni di meritata vacanza a Ibiza.

L’insinuazione dalla Spagna

Da tempo i tifosi di Jannik Sinner hanno deciso di montare la guardia per tutto quello che riguarda il numero 1 del mondo. E passano al vaglio tutte le informazioni che vengono riferite sull’altoatesino e anche “come” vengono riferite. La versione spagnola di Eurosport torna su un tema che sui social è circolato con insistenza in questi giorni: la rivalità con Alcaraz e la scarsa voglia di Jannik di incontrarlo. Anche il sito di Eurosport riporta la notizia lanciando questa piccola insinuazione: “Sinner evita Alcaraz fino a Wimbledon: l’italiano sarà ad Halle”. Un modo di raccontare le decisione di Jannik di difendere il titolo del 2024 che però non è andata giù ai fan dell’azzurro.

Wilander: “Sinner? In una cosa è il migliore di sempre”

Nel corso del Roland Garros sono arrivati tanti complimenti per Sinner in virtù dei suoi grandi miglioramenti sulla terra battuta. E tra i suoi più convinti sostenitori c’è Mats Wilander che ha commentato il torneo per Eurosport: “C’è una cosa in cui è il migliore di sempre. Ho visto giocatori che colpiscono più forte di lui, ma non ho mai visto nessuno colpire così forte e giocare così di anticipo. Sinner è “the real deal”, su questo non c’è nessun dubbio. Abbiamo visto tanti giocatori rimanere tre metri lontano dalla linea di fondo e colpire forte, perché hanno più tempo per farlo. Sinner non fa questo, rimane sulla linea di fondo. Colpisce la palla così forte come non ho mai visto fare a nessuno da quando guardo il tennis”.