Sinner-Alcaraz, Carlos smentisce Mouratoglou: “Non sono d’accordo con lui, Jannik è senza dubbio il migliore”

Dopo le recenti dichiarazioni di Mouratoglou Alcaraz ha voluto dire lasua sulla rivalità con Sinner, che ha incoronato a miglior giocatore al mondo

Pochi giorni fa, parlando della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il celebre allenatore di tennis Patrick Mouratoglou aveva affermato di non considerare il n°1 il migliore, ma al pari dello spagnolo. Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’ATP 500 di Rotterdam, Carlitos ha però affermato di non essere d’accordo con l’ex coach di Serena Williams, spendendo parole al miele per il rivale altoatesino.

Cosa aveva detto Mouratoglou su Sinner e Alcaraz

Recentemente Patrick Mouratoglou, popolare allenatore diventato celebre come coach di Serena Williams, aveva pubblicato sui propri canali social un video in cui parlava della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, andando in controtendenza con l’opinione pubblica – e il campo – affermando di non considerare l’altoatesino superiore allo spagnolo: “Jannik Sinner non è il migliore di tutti, non penso sia al di sopra di Carlos Alcaraz. Ritengo che quando Carlos è al meglio della sua condizione possa esserci una vera partita tra di loro e non sono sicuro su chi possa vincere. Credo che nessuno possa dirlo”.

Alcaraz sulle parole di Mouratoglu

Il pensiero di Mouratoglou non ha riscontrato molti consensi, nemmeno da parte dell’interessato Alcaraz, che nella conferenza stampa alla vigilia dell’ATP 500 di Rotterdam – dove esordirà contro Botic van de Zandschulp che lo eliminò a sorpresa al terzo turno in occasione dell’ultimo US Open – ha affermato di non essere d’accordo con l’allenatore, spiegando di considerare Sinner – per cui ha speso bellissime parole – superiore a chiunque.

Queste le parole di Carlos: “Jannik ha dimostrato di essere il migliore al momento. Nel 2024 ha perso veramente poche partite nel corso di tutta la stagione. Tutto ciò che sta raggiungendo è qualcosa di incredibile. Capisco che la gente parli e discuta riguardo chi sia il migliore. Però per me, e per i tennisti che ci giocano contro, non ci sono dubbi sul fatto che Jannik sia il più forte. È pazzesco che vinca praticamente sempre. Riesce a non avere alti e bassi ed è sempre molto concentrato. Ho visto il video di Mouratoglou, ma non condivido la sua opinione perché Jannik quando gioca un torneo o lo vince o comunque arriva in finale”.

Alcaraz sul forfait di Sinner a Rotterdam

Ad Alcaraz è poi stata chiesto un’opinione sul forfait di Sinner a Rotterdam, dove l’anno scorso trionfò in finale su Alex de Minaur: “Capisco benissimo la decisione di Sinner di rinunciare a Rotterdam. Dopo un titolo conquistato in un torneo dispendioso come l’Australian Open è difficile essere in salute e di nuovo pronti fisicamente in così breve tempo. Probabilmente non si sentiva ancora pronto per scendere in campo di nuovo. Ogni giocatore deve essere intelligente riguardo la propria programmazione. Quindi, è comprensibile il suo forfait”.