Sinner allontana ancora il ritorno in campo e si rifugia in palestra: salta l’allenamento con Berrettini a Montecarlo

Il tennista altoatesino continua il lavoro in palestra, mentre nel principato tutti aspettavano di vederlo in campo con l’amico e compagno di nazionale Berrettini. E arriva un nuovo record

Meglio la palestra che il campo. La grande attesa di rivedere Jannik Sinner, anche se con qualche immagine “rubate” da un telefonino, deve durare ancora. Il tennista numero 1 al mondo ha deciso infatti di rinviare il suo ritorno in campo e il primo allenamento che in tanti si aspettavano oggi a Montecarlo.

Il lavoro in palestra

Marco Panichi, il preparatore atletico che segue Sinner da qualche tempo, lo aveva già rivelato in alcune interviste: il lungo periodo di sospensione che l’azzurro ha dovuto affrontare è servito soprattutto per portare avanti il lavoro fisico che era già cominciato con la preparazione prima dell’inizio della stagione 2025. Jannik ha detto addio alle cavigliere e ha continuato un percorso che dovrebbe permettergli di evitare gli infortuni come quello che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma lo scorso anno. E anche oggi piuttosto che scendere in campo munito di racchetta, ha preferito concentrarsi sul lavoro in palestra.

Salta l’allenamento con Berrettini

C’era grande attesa per il primo allenamento di Jannik Sinner in programma oggi a Montecarlo con l’azzurro che è rientrato nel Principato proprio nelle ultime ore e nei prossimi giorni a raggiungerlo ci sarà anche il resto del team che vedrà la presenza di Vagnozzi, Cahill, Panichi e Badio. Un’attesa quasi spasmodica da parte dei suoi tifosi che nel corso della mattinata era aumentato ancora di più quando la Gazzetta dello Sport ha ventilato l’ipotesi di un allenamento con Matteo Berrettini. Un sogno per i tanti tifosi italiani che hanno seguito le loro gesta in occasione dell’ultima Coppa Davis vinta dall’Italia a Malaga. Un incrocio anche un po’ fortunato visto che il romano dopo le fatiche di Montecarlo ha deciso di rimanere nel Principato rinunciando al torneo di Monaco di Baviera. Invece, niente da fare. Bisognerà ancora aspettare.

Il nuovo traguardo di Sinner

Intanto anche senza giocare da febbraio, Jannik Sinner fa registrare un nuovo traguardo importante. Questa settimana per l’azzurro è arrivata la settimana numero 45 in testa alla classifica ATP. Solo quattro atleti sono riusciti a fare meglio di lui alla prima volta al numero 1 del ranking e si tratta di nomi che hanno fatto la storia del tennis mondiale: i big 3 (Federer, Nadal e Djokovic) e l’australiano Lleyton Hewitt. In questo momento Sinner è al 13esimo poto tra i giocatori con più settimane al primo posto in classifica, il prossimo obiettivo da raggiungere sono le 58 di Jim Courier.

