Sinner da oggi può allenarsi liberamente: ecco dove e contro chi. Conto alla rovescia per gli Internazionali

Il numero 1 della classifica ATP "debutta" a Montecarlo, il giorno dopo la conclusione del Masters 1000: a maggio il sospirato ritorno in campo a Roma in un torneo ufficiale.

“Tre settimane da raccontare”, cantava Fred Bongusto in un popolare tormentone di qualche anno fa. Quelle che racconteremo di Jannik Sinner sono le tre settimane che mancano al ritorno in campo, in un torneo ufficiale. Il periodo di sospensione concordato con la WADA per l’ormai arcinoto caso Clostebol sono ormai agli sgoccioli. E da oggi, lunedì 14 aprile, il numero 1 della classifica ATP può tornare ad allenarsi liberamente dopo il divieto assoluto in vigore fino al giorno prima. Un primo assaggio di “normalità” tennistica per il rosso di San Candido, che fin qui aveva potuto tenersi in esercizio solo dal punto di vista fisico.

Sinner e gli allenamenti, le norme concordate con la WADA

Come previsto dall’accordo di sospensione stilato con gli avvocati della WADA, Sinner da oggi può scendere in campo all’interno di strutture affiliate alle federazioni sportive e allenarsi con tennisti professionisti. Unica limitazione: Jannik non può allenarsi in circoli e centri sportivi dove sono in corso tornei ufficiali, o contro colleghi iscritti agli stessi. Dal 4 maggio, data in cui cesserà lo stop, cadrà ogni tipo di restrizione. Sinner potrà partecipare regolarmente a ogni tipo di torneo e allenarsi dove vuole e contro chi. Il suo conto con la giustizia (o con l’ingiustizia, come pensano in tanti) sarà definitivamente saldato.

Jannik di nuovo in campo: obiettivo Internazionali di Roma

Il conto alla rovescia verso gli Internazionali di Roma, insomma, è ufficialmente partito. Il Masters 1000 di Madrid, al via il prossimo 23 aprile, sarà l’ultimo grande torneo a cui Sinner dovrà rinunciare. Ma è all’appuntamento del Foro Italico che guardano Sinner, il suo entourage e la stessa Federazione di Binaghi, che ha iniziato a trasformare il Masters 1000 capitolino nell’evento dell’anno: il torneo in cui tornerà in campo “il migliore”. L’obiettivo sarà quello di far meglio sulla terra rossa rispetto al passato. L’altoatesino ha sempre sofferto questo tipo di superficie, anche se quest’anno ha effettuato dei cambiamenti nella preparazione per essere più performante.

Montecarlo e sparring partner, tutto sul rientro di Jannik Sinner

Dove si allenerà Sinner? E contro chi? Da martedì 15 aprile si riapriranno ufficialmente le porte del Country Club di Montecarlo per lui: oggi sono ancora in corso le operazioni di smontaggio delle tribune e delle strutture allestite per il Masters 1000, ma dai prossimi giorni tutto dovrebbe tornare come sempre. Per Sinner una serie di allenamenti mirati contro sparring partner che hanno già dato il loro ok. Qualche tempo fa era emerso il nome di Dominic Thiem, l’austriaco che si è definitivamente ritirato lo scorso autunno. Più recente la candidatura di Lorenzo Sonego, che pure si è detto disponibile a fare da sparring partner a Jannik, di cui è grande amico.