Sinner, caso doping: arriva anche l’attacco di Dimitrov. L’ultima trovata di Kyrgios e Kasatkina a difesa di Jannik

Non si esauriscono le polemiche per il caso doping che ha riguardato Jannik Sinner: gli ultimi dubbi sono quelli espressi dal bulgaro Dimitrov. Mentre Kyrgios usa un video di Federer per attaccare l’azzurro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il caso doping che ha riguardato Jannik Sinner continua a generare polemiche e in questo momento non si può nemmeno considerare chiuso. In attesa della decisione della Wada di fare ricorso contro la sentenza che ha visto l’italiano costretto a rinunciare ai punti e ai premi conquistati a Indian Wells, però il caso viene ancora dibattuto e l’ultimo ad aggiungersi al partito dei dubbiosi è il bulgaro Dimitrov.

Dimitrov: “Ci sono dei doppi standard”

Alla lista degli atleti che vanno all’attacco sul caso doping che ha riguardato Sinner e su come è stata gestita la vicenda, si aggiunge il bulgaro Grigor Dimitrov che si sta preparando al debutto nella Laver Cup e che torna a parlare di doppi standard: “Come ho già detto in passato, quello che mi colpisce è di quanto siano stati gestiti in maniera strana i protocolli in questa situazione. Ci sono giocatori che hanno avuto esperienza completamente diverse nel corso dei processi, con procedure diverse e questo mi porta a pensare se non ci siano stati dei doppi standard. E’ una cosa che vediamo anche in altri sport e non è un segreto. Il modo in cui questo caso è stato gestito per me è molto strano e lo dico da uno che è nel tour da molti anni”.

L’ultima trovata d Kyrgios

Tra quelli che hanno deciso di vestire i panni di “hater” di Jannik Sinner e forse anche di farsene portavoce c’è il tennista australiano Nick Kyrgios che nel corso delle ultime settimane si è letteralmente scatenato sui social e nelle interviste contro il tennista azzurro. L’ultima trovata, se vogliamo chiamarla così, arriva sui social con l’australiano che ha commentato un video relativo a un intervento di Darren Cahill, coach di Sinner, riguardante però Roger Federer: “Ha usato la crema?”, questo il messaggiato lasciato da Kyrgios con chiaro riferimento al caso Clostebol.

La difesa di Kasatkina

In difesa di Sinner si schiera invece la tennista russa Daria Kasatkina che non sembra avere dubbi sull’innocenza di Sinner: “Se mi chiedi se credo che sia innocente, ti rispondo di sì. Non credo alla questione di standard diversi. Jannik è in grado di ingaggiare i migliori avvocati, questo è senza dubbio un vantaggio. Ma io ho un coach italiano e lui è a conoscenza di casi di cui non sappiamo niente. Ci sono stati altri due atleti italiani, un uomo e una donna, che sono stati trovati positivi alla stessa sostanza. Lei è stata punita perché non sapeva come fosse entrata in contato. Lui invece sapeva come era avvenuta la contaminazione ed è riuscito a portare le prove e ha continuato a giocare”.