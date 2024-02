Sinner e il no a Sanremo, Al Bano polemico: "Ma che c'entra Jannik col Festival?"

Dopo Anna Falchi, è Al Bano a intervenire a gamba tesa sul no di Jannik al Festival: il cantante di Cellino San Marco alimenta la polemica (ma non con Sinner) a Radio 1.

02-02-2024 19:24

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Figuriamoci cosa sarebbe successo se avesse detto sì. Jannik Sinner ha declinato l’invito di Amadeus a partecipare da ospite a una serata del Festival di Sanremo con garbo, stile ed educazione, persino col sorriso sulle labbra. “Non so cantare e non so neppure ballare”, ha provato a spiegare il rosso di San Candido, prima di annunciare ufficialmente il suo no in conferenza stampa, “scortato” dal presidente federale Binaghi. Ma nel tritacarne mediatico c’è finito lo stesso. Suo malgrado.

No di Sinner al Festival, la polemica di Anna Falchi

A bacchettare pubblicamente il neo campione degli Australian Open per il suo “gran rifiuto” sanremese è stata un’ex conduttrice della celebre kermesse canora, Anna Falchi, finendo a sua volta nel calderone. I social si sono schierati compatti a difesa di Jannik e del suo diritto a dire di no a uno spettacolo che non sente suo, non gli appartiene. Finita? No. Perché adesso ad alimentare polemiche (ma Jannik non c’entra, c’è finito dentro di riflesso) è un altro personaggio che a Sanremo è sempre stato di casa: Albano Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano.

Al Bano a Radio 1: “Che c’entra Sinner con Sanremo”

Il popolare cantante di Cellino San Marco, forse ancora scottato per non essere stato ammesso nella cerchia dei concorrenti dell’edizione al via martedì sera dal palco dell’Ariston, è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Radio1, e ha lanciato qualche frecciatina. Particolarmente interessante quella che ha coinvolto – seppur marginalmente – Jannik Sinner: “Ha fatto bene a non andare a Sanremo?”, gli hanno chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E Al Bano ha risposto: “Ognuno si regola in base alle cose che ha da fare. Mi chiedo anche cosa c’entri Sinner con il Festival, però…“.

Il web sta con Carrisi e Jannik: mare di commenti

Insomma, non una frecciatina a Sinner, quanto piuttosto ad Amadeus e all’organizzazione del Festival. “Se sarò libero me lo guarderò, soffro di sanremite acuta”, ha aggiunto Al Bano. “Se soffro a guardarlo in tv? No, da ragazzino lo vedevo sempre da casa”. E se Anna Falchi era stata criticata sui social per la sua uscita polemica nei confronti di Sinner, il cantante pugliese ha fatto il pieno di consensi. “Direi che gliele ha cantate ad Amadeus”, si legge su X. “Game, set, match”, un altro commento. O anche: “Hai capito che smash ha fatto Al Bano”.

Ha fatto bene Sinner a dire di no al Festival? Vota il sondaggio.