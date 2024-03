Sinner e Jacobs su Netflix: annuncio della piattaforma, in arrivo contenuti su Jannik e Marcell

Il vicepresidente della piattaforma, Gabe Spitzer, anticipa un impegno sempre più massiccio sullo sport e sulle sue storie: occhi puntati sui campioni italiani.

02-03-2024 14:30

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Oltre che nei campi da tennis o sulle piste da atletica, presto potremo ammirare Jannik Sinner e Marcell Jacobs su Netflix. La celebre piattaforma sta infatti pensando di produrre contenuti sui due campioni, attualmente tra le icone dello sport italiano. Per Jacobs, per la verità, c’è già una data di uscita. Per Sinner siamo solo alla fase delle idee e dell’attenzione. Ma qualcosa uscirà. Lo ha annunciato uno dei “pezzi grossi” di Netflix, il vicepresidente Gabe Spitzer.

Su Netflix Nadal-Alcaraz live da Las Vegas

Spitzer, vicepresidente per i contenuti sportivi “non fiction” di Netflix, ha rilasciato un‘intervista al Corriere della Sera alla vigilia dell’attesa esibizione di Las Vegas tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, che andrà in onda live dal casinò Mandalay Bay Resort della metropoli del Nevada. È la seconda volta che Netflix si lancia nella trasmissione di una diretta sportiva e potrebbe non essere l’ultima. “Rappresentano nuove opportunità: lo sport sta conquistando sempre più spettatori. Vogliamo sempre più storie di sport“, ha commentato serafico l’alto papavero della piattaforma.

I pensieri della piattaforma su Jannik Sinner

Sinner è sicuramente un campione in ascesa e che genera interesse, non solo in Italia. Nel 2023 è stato il più cercato su Google nella Penisola (non tra gli sportivi: in generale) e i numeri relativi ai suoi incontri in tv frantumano record su record. Ecco perché anche Netflix ha messo gli occhi addosso a Jannik: “Siamo un po’ tifosi di Sinner, e ovviamente abbiamo la serie ‘Break point’ con Berrettini. Anche lui è un grande e si riprenderà. Tifiamo entrambi, li teniamo d’occhio”.

La serie Netflix sugli sprinter: c’è Marcell Jacobs

L’altro grande personaggio dello sport azzurro che è già nel mirino di Netflix va veloce: Marcell Jacobs. Seppur a fatica, i tecnici della piattaforma gli sono già dietro: “Quest’estate uscirà La Liga con uno sguardo da dentro al calcio spagnolo. Ci sarà poi una serie dedicata ai migliori sprinter del mondo, raccontiamo anche il vostro Marcell Jacobs, arriverà a metà anno”, l’annuncio compiaciuto di Spitzer.

Tra i grandi successi tv, la storia su Alex Schwazer

Il comparto sport di Netflix, tra l’altro, si va arricchendo di continuo, con serie dedicate a grandi squadre o a eccezionali campioni. Spitzer le chiama semplicemente storie e non vuol sentirsi dire che vengono raccontate ‘all’americana’: “Usiamo un linguaggio globale, non americano. Le grandi storie si trovano in ogni angolo della Terra e poi conta chi le realizza e come. Andiamo da ‘The Last Dance’, al Tour de France, ai Beckham del premio Oscar Fisher Stevens. Ad Alex Schwazer, una vicenda italiana che è stata vista molto in tutto il mondo. È il bello dello sport, non ha confini”.