Tennis, Jannik Sinner è già il numero 1: è il più cercato su Google in Italia nel 2023. Secondo Romelu Lukaku

Jannik Sinner vince anche nelle ricerche su Google: il campione di San Candido precede Romelu Lukaku e Peppino Di Capri nella top ten dei più cercati in Italia nel 2023.

11-12-2023 16:54

In attesa di diventare il numero 1 del ranking ATP, la classifica internazionale dei tennisti, Jannik Sinner può rallegrarsi per un altro primato: nei primi 345 giorni del 2023 è stato il più cliccato su Google, il potentissimo motore di ricerca. Gli italiani lo hanno cercato sul telefonino, sul pc o sul tablet più di quanto abbiano fatto per ogni altro personaggio, in una classifica – a suo modo – dominata dagli sportivi. E per certi versi sorprendente.

Sinner il più cercato nel 2023 su Google in Italia

Jannik Sinner. Già, proprio così: Jannik Sinner. Le due parole più cliccate in Italia nel 2023 su Google. Una fame di notizie, approfondimenti, articoli e contenuti che è aumentata progressivamente, di pari passo con la crescita e con gli esaltanti trionfi del campione di San Candido. Dall’exploit a Toronto, primo Masters 1000 vinto in carriera, alle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis a Bologna. Dalla finale raggiunta alle ATP Finals di Torino al successo alle altre Finals, quelle di Coppa Davis a Malaga. Un anno da incorniciare per Sinner. Con una speranza: il 2024 potrebbe essere ancora più ricco di soddisfazioni.

Classifica Google: secondo posto per Lukaku

In seconda posizione, alle spalle del nuovo mito dello sport italiano, un bomber di razza: Romelu Lukaku. Protagonista prima con la maglia dell’Inter, poi di un clamoroso tormentone di mercato che l’ha visto prima accostato al Milan, poi alla Juventus e infine approdare alla Roma di José Mourinho e Paulo Dybala. Lukaku secondo alle spalle di Sinner nonostante l’impennata di ricerche di ieri sera, dopo la clamorosa espulsione nel finale di Roma-Fiorentina che ha lasciato i giallorossi in nove negli ultimissimi minuti.

Champagne! Peppino Di Capri terzo nelle ricerche

Vicini al mondo dello sport anche altri personaggi nella top ten dei più cercati su Google in Italia nel 2023. Terzo posto per un tifosissimo del Napoli, Peppino Di Capri, cantante che aveva composto l’inno del primo Scudetto azzurro e che quest’anno ha festeggiato il cinquantennale del suo successo più iconico: “Champagne”. Quarto posto per Shakira, grazie essenzialmente al tormentone che ha accompagnato la tumultuosa separazione dall’ex star del Barcellona, Gerard Piqué, quinto per l’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina. Classifica completata da Chiara Francini, Elly Schlein, Andrea Giambruno, Francesca Fagnani e Luisa Ranieri. Davanti a tutti Sinner: e chi se no?