Sinner, dopo Roma volerà ad Amburgo: Jannik cambia la programmazione per arrivare al top al Roland Garros

Cambio di programmazione per Sinner, che al rientro dalla sospensione che terminerà a maggio prenderà parte, oltre che agli Internazionali d'Italia, anche all'ATP 500 di Amburgo prima del Roland Garros

La sospensione di tre mesi concordata con la WADA per porre fine, almeno a livello di giustizia sportiva, alla vicenda clostebol obbliga Jannik Sinner a rivedere la propria programmazione al rientro dalla squalifica che terminerà il 7 maggio, giusto in tempo per permettere all’altoatesino di prendere parte agli Internazionali d’Italia.

Dopo il Masters di Roma Jannik ha però deciso, contrariamente a quanto fatto in passato, di non prendersi pause prima dell’inizio del secondo slam stagionale, decidendo di iscriversi all’ATP 500 di Amburgo, in modo da disputare più partite possibili e riprendere il ritmo partita in vista del Roland Garros, torneo che ci dirà se il sogno Grande Slam di cui si parlava tanto dopo la vittoria dell’Australian Open sia effettivamente una possibilità concreta.

Sinner cambia la programmazione: dopo Roma volerà ad Amburgo

C’è un’importante novità nel calendario di Jannik Sinner, che al rientro dalla sospensione concordata con la WADA per il caso clostebol ha deciso di iscriversi anche all’ATP 500 di Amburgo che si terrà dal 18 al 24 maggior, ovvero la settimana successiva agli Internazionali d’Italia, optando dunque per presentarsi al Roland Garros senza pause.

Ad annunciarlo attraverso i propri canali social è stato lo stesso torneo tedesco, al quale parteciperanno altri top player del circuito come Andrey Rublev (che qui conquistò il suo primo titolo 500 nel 2020), Stefanos Tsitsipas (finalista nel 2020) e Holger Rune, che proprio negli scorsi giorni aveva speso parole al miele nei confronti del n°1 al mondo.

Nessuna pausa per arrivare al Roland Garros al top

La scelta di presentarsi al Roland Garros senza pause è da un certo punto di vista sorprendete, visto che l’ultimo slam al quale si era presentato disputando il torneo della settimana precedente risale a Wimbledon 2022, quando comunque si presentò dopo essere stato eliminato al primo turno all’ATP 250 di Eastbourne.

Nelle ultime stagioni Sinner aveva sempre preferito presentarsi ai grandi appuntamenti ben riposato in modo da essere pronto per le due settimane fisicamente molto stressanti. Ma questa è certamente una stagione particolare per Jannik, che dalla conquista dell’Australian Open non è più tornato in campo per via della sospensione che scadrà il prossimo 7 maggio.

Proprio l’assenza prolungata dai campi, insieme anche alle limitazioni sugli allenamenti fino al 13 aprile, potrebbero aver portato Sinner a stravolgere le proprie abitudini e la propria programmazione. Al rientro nel circuito è possibile che Jannik si debba togliere di dosso un po’ di ruggine e quindi giocare più partite possibili potrebbe aiutarlo a trovare il ritmo partita – anche grazie alla presenta di altri top player – e adattarsi al meglio alla terra rossa, la superficie meno amica di Sinner, in modo da arrivare al top all’appuntamento più atteso, ovvero il Roland Garros.

E se fosse Amburgo fosse una sorta di rete di sicurezza?

C’è però la possibilità che Sinner si sia iscritto all’ATP 500 di Amburgo anche per le incognite al suo rientro nelle competizioni. Come dicevamo prima, è probabile che Jannik si presenti agli Internazionali d’Italia con un po’ di ruggine e – per quanto sia comunque un’ipotesi difficile da immagine visto lo strapotere messo in mostra in campo nell’ultimo anno abbondante – che dunque il suo torneo possa concludersi prima del previsto.

In quel caso giocare ad Amburgo sarebbe fondamentale per mettere partite nelle gambe e presentarsi al Roland Garros con maggiori sicurezze. In caso Sinner dovesse vincere, o arrivare in finale a Roma (ma magari anche solo in semifinale), è possibile che Jannik decida però di rinunciare al torneo tedesco viste le risposte positive che gli arriverebbero dal primo torneo al rientro sulla terra rossa e in quel caso disputare subito un altro torneo prima dello slam parigino potrebbe essere più un rischio che altro.

Le parole di Sinner

Queste le parole di Sinner sul sito ufficiale dell’Amburgo Open “Sono emozionato di fare il mio debutto all’Hamburg Open. un torneo con molta storia nel nostro sport. I tifosi creano sempre un’atmosfera fantastica sullo splendido campo centrale. Non vedo l’ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l’ora di visitare finalmente Amburgo”.