Sinner, Kalinskaya e la reazione al fidanzamento di De Minaur e Boulter: è un messaggio per Jannik?

Durante la offseason, per il mondo del tennis è stato il momento delle proposte di matrimonio: l’ultima coppia è quella formata dall’australiano e dalla britannica e Kalinskaya guarda con interesse

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ tempo di amore nel mondo del tennis. Messe da parte le racchette, ma solo per qualche giorno, c’è spazio per dare vita a un nuovo capitolo che riguarda la vita personale e sentimentale. Nel corso delle ultime settimane tante proposte di matrimonio, l’ultima in ordine di tempo quella tra due tennisti di primissimo piano come Alex De Minaur e Katie Boulter che convoleranno presto a nozze.

L’inverno delle proposte

La stagione si è conclusa ufficialmente con la Coppa Davis che ha visto la seconda vittoria consecutiva dell’Italia, per qualche tennista anche prima. Tempo di vacanze per tutti prima di riprendere la stagione ma anche tempo di proposte di matrimonio. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli annunci di prossime nozze a cominciare dalla coppia formata da Casper Ruud e Maria Galligani con tanto di annuncio del norvegese a mezzo social. Ma in precedenza era toccato all’australiano Popyrin rivelare la sua proposta di matrimonio alla compagna Amy Pederick nel corso delle vacanze ai tropici. E non si è lasciato sfuggire l’occasione neanche il canadese Felix Auger-Aliassime che ha annunciato le nozze con la fidanzata Nina Ghaibi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

De Minaur-Boulter: presto sposi

Gli ultimi in ordine di tempo ad aggiungersi a questa lizza sono Alex De Minaur e Katie Boulter: una delle coppie più amate dell’intero circuito. Entrambi tennisti, i due hanno annunciato il loro matrimonio a mezzo social. Un amore legato da racchette e palline e anche da clamorose vittorie a distanza come accaduto lo scorso giugno con l’australiano vittorioso nel torneo di s’Hertogenbosch in Olanda e la britannica che ha trionfato nel torneo di casa a Nottingham: il tutto a distanza di pochi minuti. Ora arriva l’annuncio delle nozze imminenti con Katie che mostra orgogliosa l’anello di fidanzamento sui social.

La reazione di Kalinskaya

Anna Kalinskaya è stata tra le prime a congratularsi con i futuri sposi: “Sì, era la notizia che stavo aspettando – ha commentato su Instagram la russa – Congratulazioni e tanto amore”. La moscovita non ha mai nascosto la sua amicizia con Katie Boulter e anche in passato è stata tra le prime a complimentarsi per i suoi successi nel circuito. E chissà se l’attesa a cui fa riferimento Anna non sia un messaggio anche per Jannik Sinner. La coppia nell’ultimo periodo ha preferito tenere un profilo bassissimo evitando di parlare della loro storia che tra Finals e Coppa Davis in molti davano anche per finita. Nuovi piccoli indizi sono arrivati dai social in occasione del compleanno della Kalinskaya e più recentemente da Dubai dove Sinner ha posato per uno scatto in compagnia del fratello della tennista.