Sinner, quando gioca contro Fritz alle ATP Finals 2024: orario, giorno e dove vederlo in tv e streaming

Date, orario e programma delle Nitto ATP Finals per il numero 1 del ranking mondiale chiamato a un importante ruolo in questa edizione, dopo questi 12 mesi e la conquista della vetta della classifica

L’avvio eloquente non ha spento la curiosità, anzi. Per Sinner-Fritz, complici le dichiarazioni a effetto dell’australiano de Minaur, l’attesa cresce dopo il debutto scoppiettante del numero 1 del ranking domenica sera quando a Torino ha centrato il primo risultato positivo 6-3, 6-4.

Ora dovrà vedersela con l’americano, che alla prima ha messo a segno un risultato positivo a discapito del russo Daniil Medvedev, superato in due set per 6-4, 6-3. In palio c’è già il primato nel girone.

Quando gioca Sinner contro de Minaur

Ma quando scenderà di nuovo in campo Sinner? Secondo quanto già illustrato in merito al programma il secondo incontro con protagonista il numero 1 del ranking mondiale si disputerà da calendario martedì 12 novembre alle 20:30, nella sessione serale all’Inalpi Arena di Torino, salvo eventuali ritardi.

Alle 14 invece scenderanno in campo i giocatori che hanno perso all’esordio, alla luce dell’esito dei primi scontri dunque Daniil Medvedev e Alex de Minaur.

Il saluto di Sinner a Torino

Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Sinner e Fritz verrà trasmesso, al pari delle altre partite previste nell’ambito della Nitto Atp Finals, da Sky Sport per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena in diretta televisiva. Chi ha sottoscritto l’abbonamneto, potrà seguire in streaming su Now il match oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla live.

La Rai, dalla sua, trasmetterà gli incontri in diretta televisiva di Sinner e degli altri azzurri del doppio impegnati a Torino su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

I precedenti

Quello che ci attende martedì sera non è uno scontro senza precedenti. Sinner vanta due vittorie per Jannik, nei quarti di finale Indian Wells 2023 e nella finale US Open 2024 e una per Fritz (sedicesimi Indian Wells 2021).

Per le possibili combinazioni già ipotizzabili, se Jannik dovesse battere Fritz e de Minaur vincesse contro Medvedev, Jannik si garantirebbe il primo posto del girone già martedì sera e in un’ottima posizione per il meccanismo previsto dalle Finals.

I gironi

Facciamo un passo indietro e tornaimo sulla composizione dei gironi, visto che martedì sera il numero 1 potrebbe già trovarsi in testa al girone. Dopo la conclusione del sorteggio dei due gironi, che ha messo Sinner nello stesso raggruppamento di Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Sinner e gli altri nel media day, a Torino

Sinner giocherà martedì e infine giovedì, alternandosi al doppio azzurro mentre nei giorni dispari della prossima settimana sarà il turno dell’altro raggruppamento, quello intitolato a John Newcombe.

In ogni giornata di gara l’inizio delle sessioni è fissato per le 11.30 e per le 18: nell’ordine, si incomincia con i doppi, poi i singolari, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che esordiranno lunedì 11 novembre alle 18 contro Bopanna/Ebden.

Semifinali e finali

Per quel che riguarda la fase più avanzata (il torneo si gioca tra il 10 e il 17 novembre, rammentiamo), ovvero semifinali e finale: i primi due classificati di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali di sabato 16, quando le sessioni saranno in programma alle 12 (non prima delle 14.30 il singolare) e alle 18.30 (alle 21 circa il singolare). Per quel che riguarda Jannik, già martedì sera potrebbe avere la certezza di essere in testa al gruppo Ilie Nastase.

Domenica 17 la giornata conclusiva delle Nitto ATP Finals, che vedrà in campo le finalissime: alle 15 il singolare, alle 18 il doppio, con l’Inalpi Arena di Torino che si prevede già piena. Anche grazie a Sinner, il trascinatore.